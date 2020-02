« Le Regard féminin, Une révolution à l’écran » d’Iris Brey : enquête sur le « female gaze »

Les Editions de l’Olivier publient dans leur collection Les Feux le nouvel essai d’Iris Brey, Le Regard féminin, Une révolution à l’écran, un livre qui met au cœur de son propos les femmes au cinéma, et notamment la manière dont on les représente. Passionnant et important.

Où sont-elles, les femmes, dans le cinéma ? Le plus souvent devant, le moins souvent derrière, filmées de bas en haut par des hommes qui exposent en public des fantasmes dont nous n’avons que faire.

Quelques exceptions confirment cette règle, celle de sortir des sentiers battus, de faire la révolution contre les gros plans sexualisant le moindre corps pubère. Iris Brey, après avoir publié un livre sur la représentation du sexe dans les séries*, se penche sur le female gaze, le « regard qui nous fait ressentir l’expérience d’un corps féminin à l’écran ». Ce regard, ce n’est pas forcément celui d’une femme et ce n’est pas non plus arrêté d’évoquer ou de représenter le désir, la sensualité, la sexualité au cinéma. Au contraire. C’est juste le faire autrement.

« Il était temps de redresser nos regards », écrit-elle. A l’heure où la question de la distinction entre l’homme et l’artiste est sur toute les bouches, Iris Brey revient sur ces femmes (et ces quelques hommes) qui ont su sortir de ce que la société patriarcale aurait bien voulu nous imposer entre terme d’esthétique du désir.

Céline Sciamma, Jane Campion, Agnès Varda, Chantal Akerman, Jil Soloway, Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig… L’autrice analyse et décortique leurs œuvres à la lumière de cette certitude : il existe un cinéma qui n’est pas tout à fait comme les autres, une manière différente de le faire. Et prouve qu’il est tout à fait possible d’allier œuvre d’art et militantisme. N’en déplaise à qui de droit.

Le Regard féminin, Une révolution à l’écran, Iris Brey, Editions de l’Olivier, 252 pages, 16€.

Date de publication : 6 février 2020

* Sex and the series, Editions de l’Olivier, Les Feux, 2017.