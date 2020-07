Dream Nation 2020 : 1 place à gagner pour l’Opening + le Main Event

En cette vieille de long week de juillet, Toute La Culture et Dream Nation sont très heureux de vous offrir une place pour l’Opening et le Main Event de la 7ème édition du festival de musique électro qui se tiendront les 18 et 19 septembre à Paris.

Dream Nation fait son come back du 18 au 20 septembre pour une 7è édition dantesque !

Plus de 60 artistes se relaieront sur 7 scènes pour faire danser les festivaliers au rythme de la diversité électronique. Techno, Acid, Dubstep, Drum&bass, Progressive, Trance, Hardstyle et Hardcore ! Bien au-delà des beats qui déferleront en cascade, c’est une véritable expérience onirique qui vous attend. Des décors spectaculaires et des scénographies impressionnantes, des installations vidéo et des mappings 3D, des projections holographiques, des écrans led, des lasers et des performeurs et autres créatures fantastiques de tous genres en déambulation… pour faire vibrer les Dreamers à l’unisson, sous la devise « One Dream, One Nation ».

Programmation

En Trance le 18 septembre ! avec TALAMASCA, GREG HILIGHT, GRAVIITY, DRENAN B2B RAF FENDER, LE KLOWN, TOM NEPTUNES B2B SYLVERMAY…

On continue le lendemain au Dock de Paris avec plus d’une quarantaine d’artistes : PAULA TEMPLE B2B SNTS MINIMUM SYNDICAT, THE SATAN, DIRTYPHONICS, SAMPLIFIRE, NEELIX….

Pour participer au jeu-concours Dream Nation,

Pour participer, remplissez le formulaire de jeu concours ci-dessous.

Le tirage au sort au lieu le 24 juillet, et le/a gagnant.e sera prévenu.e par e-mail.

Bonne chance !