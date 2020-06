La Semaine de la Critique annonce sa programmation « Hors les murs »

Face à la situation exceptionnelle, la Semaine de la Critique qui avait annoncé en même temps que les autres sections parallèles ne pas pouvoir avoir lieu en son espace Miramar habituel sur la Croisette en mai, vient de publier une programmation non-compétitive de 5 longs métrages et 10 courts métrages bénéficieront du label « Semaine de la Critique 2020 ».

Une édition « Programme d’accompagnement »

Il s’agit donc pour la section parallèle de Cannes de suivre ces films à travers un label « Semaine de la critique« . Cette programmation est non compétitive et sera diffusée digitalement du 19 au 25 octobre 2020 sur la plateforme Festival Scope Pro et du 22 au 25 octobre sur Festival Scope à destination du grand public.

La diffusion digitale sera accompagnée d’avant-premières à la Cinémathèque française ainsi que de projections à la Cinémathèque tchèque et à New York en collaboration avec Kinoscope.

La Fondation Gan pour le Cinéma, partenaire fidèle de la Semaine de la Critique, affirme sa volonté de soutenir les cinéastes émergents et maintient, avec ferveur, son accompagnement des premiers et seconds longs métrages en attribuant le Prix Fondation Gan à la Diffusion. Ce Prix doté de 20 000 €, sera décerné au courant de l’automne 2020 au distributeur français de l’un des 5 longs métrages labellisés Semaine de la Critique.

L’on connaît d’ores et déjà le prix « Next Step » destiné à l’accompagnement des auteurs du court vers le long métrage. Un atelier réunissant 55 réalisateurs a été animé par Rémi Bonhomme et c’est le projet Sphinx, de Camille Degeye (France), produit par la Société Acéphale qui l’emporte et bénéficie d’une aide au développement de 5 000 €. La réalisatrice sera invitée lors du Festival de Cannes 2021 pour promouvoir son projet.

Place à la sélection !

Longs métrages labellisés « Semaine de la Critique 2020 »

– After Love, premier film du britannique Aleem Khan

– De l’or pour les chiens, premier long-métrage de Anna Cazenave Cambet, formée à la Fémis et à qui l’on doit déjà entre autres le court Iemanja, cœur océan (2017)

– La Nuée, de Just Philippot, un premier long-métrage co-produit et co-distribué par Capricci et The Jokers où une mère-célibataire se lance dans l’élevage de sauterelles pour sauver sa ferme.

– Sous le ciel d’Alice, premier long-métrage de Chloé Mazlo, plasticienne et réalisatrice qui avait emporté le César du meilleur court métrage d’animation avec Les Petits Cailloux (2015). Au casting : Alba Rochwacher et Wajdi Mouawad, et au coeur du sujet : un amour entre une suissesse et un libanais au Liban dans les années 1950.

– La Terre des hommes, de Naël Marandin, à qui l’on doit déjà La Marcheuse (2016) distribuée par Rezo Films.

Et les courts métrages labellisés «Semaine de la Critique 2020 »

August 22, This Year, de Graham Foy

Axsama dogru (Towards Evening), de Teymur Hajiyev

Dustin, de Naïla Guiguet

Forastera, de Lucía Aleñar Iglesias

Good Thanks, You?, de Molly Manning Walker

Humongous! de Aya Kawazoe

Maalbeek, de Ismaël Joffroy Chandoutis

Marlon Brando, de Vincent Tilanus

Menarca, de Lillah Halla

White Goldfish, de Jan Roosens et Raf Roosens

visuel : Kaleïdoscope de la (c) Semaine de la Critique