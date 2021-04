« Annette » de Leos Carax en ouverture de la 74ème édition du Festival de Cannes

Après neuf ans d’absence, Leos Carax est de retour sur la croisette pour présenter son dernier long-métrage, Annette, qui sera projeté en avant-première et en compétition au festival de Cannes.

Ce matin, Thierry Frémaux était au micro de France Inter pour parler de l’actualité de la 74ème édition du festival de Cannes et de son dernier livre, Judoka, publié chez Stock. Dès le début de l’interview, Augustin Trapenard assaille de questions le délégué général du festival pour dénicher une éventuelle surprise ou révélation… Le verdict est très vite tombé. Le réalisateur franco-américain, Leos Carax, présentera son film Annette, avec Adam Driver et Marion Cotillard, en ouverture du festival. Thierry Frémaux a expliqué l’intérêt de présenter ce film en ouverture :

« C’est un film musical dont l’idée a été imaginée par les Sparks, ce groupe de rock que Leos Carax aime beaucoup et qu’on voit d’ailleurs dans le film. C’est une œuvre très extraordinaire. Un film d’auteur mais très somptueux. C’est un auteur absolument révéré en France, et à l’étranger, avec deux stars mondiales dont une française, Marion Cotillard, et puis distribué par UGC qui est une boutique française avec des salles de cinéma qui sont fermées. On est à Cannes pour voir du cinéma d’auteur, de la mise en scène, des formes esthétiques. Et avec Leos Carax, on ne sera pas déçu. »

Cette information a également été relayée dans un communiqué de presse publié sur le site internet du Festival de Cannes. La dernière sélection de Leos Carax remonte à 2012 pour Holy Motors qui retrace l’existence de Monsieur Oscar, interprété par Denis Lavant, au cours de différentes rencontres et rendez-vous. Ce film et ceux qui ont précédé (Les amants du Pont-Neuf en 1991) ont défini Leos Carax comme un cinéaste d’auteur à l’univers poétique et urbain.

Annette, présenté en ouverture de cette 74ème édition du festival de Cannes, a été réalisé sur une idée originale du duo américain Sparks, figure de la musique alternative depuis les années 1970. Ils signent également la BO du film. Dans cette « expérience de cinéma absolue », Marion Cotillard incarne Ann, une cantatrice de renommée internationale et Adam Driver joue un comédien de stand-up, Henry. Ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, bouleversera leur vie.

La cérémonie d’ouverture du 74ème festival de Cannes aura lieu le 6 juillet 2021. Elle sera retransmise en clair par CANAL + ainsi que dans les salles cinéma partenaires. Le Jury de la Compétition présidé par le réalisateur américain Spike Lee remettra son palmarès lors de la cérémonie de clôture le samedi 17 juillet. La composition de la Sélection officielle sera annoncée à la fin du mois de mai 2021.

© Image mise en avant : Affiche « Annette » de Leos Carax