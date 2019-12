Lyon : Une biennale qui pose plus de questions qu’elle ne donne de réponses

Une dernière promenade dans les différents halls de l’ex usine Fagor de Gerland, «là où se les eaux se mêlent» indique la base-line de cette 15ème Biennale de Lyon qui s’achève ce 5 janvier.

29?000 m2 aux mains de sept jeunes commissaires pour une exposition — appelons là ainsi — composée pour 95 % (nous dit-on) d’œuvres produites pour l’occasion. «Là où les eaux se mêlent» c’est bien sûr cette confluence si proche entre le Rhône et la Saône, c’est aussi un recueil de poèmes de Raymond Carver (dont le lien avec cette Biennale est pour le moins incertain), c’est enfin — et surtout — cette rencontre entre la fabrication industrielle et la création artistique là où en effet ces deux là se mêlent en même temps qu’elles se délient. D’ailleurs, n’est ce pas l’une des vocations de l’art contemporain à «jouer» à être pour montrer ce qui se passe ailleurs, autrement.

Trace du travail. Dans ces halls que l’on traverse dans le froid, on n’est bien souvent saisi par l’ellipse, on se retrouve également confondu par nos fausses croyances. On s’interroge mais on ne peut plus faire semblant de ne pas voir : ce qu’est le travail, le bruit d’une usine, la destruction de l’environnement. Néanmoins, et c’est bien dommage, à aucun moment on ne visualise le collectif de travail, ce qu’on y faisait «en vrai», comment y vivaient ceux qui y turbinaient. Pas de rencontre avec les anciens, presque pas de «dispositif» qui nous éclaire sur la fabrication de cet électroménager d’un autre temps, chassé dans les zones à faibles coûts. Rien non plus sur l’environnement social et urbain de ce Gerland en pleine transformation, tendu par l’arrivée d’une middle-class plus aisée que la population «vernaculaire», héritière des cités jardins où cohabitaient usine et loisirs, paternalisme et travail de force. En fait pas de trace de travail dans ces usines muséographiées ou alors si peu.

Une vie bien propre. Il serait néanmoins injuste de n’y voir qu’une suite d’installations hors-sol et insensibles à la réalité ambiante. D’abord parce que la promenade est pleine de surprises et les œuvres souvent intéressantes, avec les œuvres mais aussi avec les visiteurs qui circulent dans des espaces larges (ou plutôt élargis) et qui laissent le temps de la rencontre : une sorte de «privilège» dans le monde hyperurbain. Venir à Gerland, là où longtemps le foot a été roi, où les abattoirs sont devenus des salles de concert est une opportunité de découvrir autrement cette ville de Lyon, par son versant sud, «là où les eaux se mêlent», petites activités de pêche d’antan et université catholique autrefois bâtiment de prisons célèbres, Saint-Paul et Saint Joseph et, de l’autre côté du grand Rhône le district de la Guillotière, cœur de pauvreté et d’immigration de centre-ville, toujours théâtre de faits divers tantôt tragiques tantôt attendrissants. C’est bien tout cela qui sous-tend le bruit des moteurs de machines à laver et de cette vie bien propre que concoctait il y a 50 ans la population des quartiers. Qu’en reste-t-il aujourd’hui?? On aurait aimé en savoir un peu plus.

Visuels : affiche et resurrection, 2019 (c) anselm kiefer et jean-philippe simard