Agenda culturel de la semaine du 30 décembre

Cette semaine marque la fin d’une année et le début d’une nouvelle décennie… Toute La Culture vous propose quelques idées pour votre soirée du réveillon, mais aussi spectacle et sorties en famille !

NOUVEL AN 2020 : Fêtez la nouvelle année chez Madame Arthur !

Cette semaine marque aussi le passage dans une nouvelle décennie… Un évènement qui doit donc être préparé et choisi avec soin ! Si vous aimez les Cabarets, la bonne musique française, la danse et l’humour, vous êtes les bienvenues pour la soirée complètement déjantée chez Madame Arthur ! De quoi commencer l’année en mettant des paillettes dans votre vie…

QUAND ? Le 31 décembre dès 21h30

OU ? Chez Madame Arthur, 75 bis rue des martyrs, 75018 Paris

Plus d’informations ici

NOUVEL AN 2020 : Une nouvelle année à l’italienne

Vous adorez les restaurants Big Mamma que vous fréquentez souvent au cours de l’année ? Dans ce cas, cette soirée est faite pour vous ! La Felicita vous convie le soir du Réveillon pour un moment unique. Jongleurs, acrobates seront au rendez-vous, accompagnés d’un buffet d’antipasti à volonté et de bons verres de prosecco… Que demandez de mieux ? La soirée est onéreuse mais les organisateurs ont vraiment mis les petits plats dans les grands.

QUAND ? Le 31 décembre de 18h à 2h

OU ? A la Felicita, 55 boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Plus d’informations ici

NOUVEL AN 2020 : Quand il n’y en a plus, il y en a encore !

Ereinté, après avoir festoyé toute la soirée pour le passage à la nouvel année, vous êtes contraint de partir à cause de la fermeture de votre lieu de festivité… Pas de panique, la fête continue ! De 6h à 12h, le Sacré vous attend pour une matinée endiablée ! Au programme : du Funk, du Disco, du Zouk, de l’Afro… De quoi plaire à tout le monde !

QUAND ? Le 1er janvier, de 6h à 12h

OU ? Au Sacré, 142 rue Montmartre 75002 Paris.

Plus d’information ici

Nocturne du Louvre

Comme chaque premier samedi du mois, entre 18h et 21h45, le Louvre vous ouvre ses portes pour une nocturne complètement gratuite. La première de l’année 2020, à ne pas manquer, a lieu le 4 janvier. Si vous avez malheureusement un empêchement, ne vous en faites pas. Sous Les Pavés, à partir du 2 janvier, organise une visite ésotérique une fois par semaine à 19h30 afin de connaitre les dessous de l’histoire du célèbre palais.

QUAND ? Le 4 janvier de 18h à 21h45

OU ? Au musée du Louvre

Plus d’information pour la nocturne ici et pour la visite ésotérique ici

L’Epiphanie en famille

Les Grands Voisins est un lieu un peu particulier qui existe depuis 2015… C’est en effet l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui s’est transformé, temporairement, en un lieu associatif, culturel et artistique sur plus de 10 000m2 d’espaces bâtis et 3 500m2 d’extérieur. Le 5 janvier, rendez-vous dans cet espace de création pour déguster de délicieuses galettes à la frangipane ! Des ateliers sont aussi programmés pour les enfants.

QUAND ? Le 5 janvier

OU ? Aux Grands Voisins, 74 avenue Denfert Rochereau, 75014 Paris

Plus d’informations ici

L’Enfant Océan au théâtre Paris-Villette

Dernière chance pour aller voir le nouveau spectacle de Jean-Claude Mourlevat et de Frédéric Sonntag qui s’achève le 5 janvier. Une pièce à partir de 8 ans qui raconte l’histoire d’une fratrie qui fugue pour échapper à la méchanceté de leur parents… Une représentation qui plaira à petits et grands.

QUAND ? Le 5 janvier

OU ? Au Théâtre Paris-Villette

Plus d’informations ici

© Visuel : New Year ( Flickr)