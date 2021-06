Agenda vernissages de la semaine du 24 juin

Expositions photos, bicentenaire de Flaubert, exposition de la lauréate 2020 du prix Juvenars-IESA et réouverture de la Samaritaine, pas de quoi s’ennuyer cette semaine !

Désentimentaliser L’Education sentimentale

Désentimentaliser appartient à la série d’expositions du programme « Déjouer Flaubert » conçu pour célébrer le bicentenaire de la naissance de l’écrivain. A contrario de L’Education sentimentale, on y découvre des œuvres dans lesquelles l’amour, les sentiments, les émotions sont volontairement disséqués, distancés pour mettre à jour la standardisation et les stéréotypes qui prévalent aujourd’hui dans leurs modes de représentation.

Le vernissage à lieu demain, le 25 juin à 18h à l’hôtel littéraire Gustave Flaubert de Rouen. L’exposition se poursuit jusqu’au 12 septembre.

Plus de renseignements : Bicentenaire Flaubert

« Gothique Blanc » et « Longitude – Latitude – Solitude »

Pour découvrir deux expositions d’un coup, rendez-vous aujourd’hui, jeudi 24 juin à 12h30 à l’Ambassade d’Australie.

Gothique Blanc de Petrina Hicks regroupe des créations réalisées entre 2003 et 2019. À une époque où les questions de genre et de représentation sont plus que jamais d’actualité, ses photographies interrogent la représentation culturelle et visuelle des femmes et des enfants dans la société contemporaine et à travers l’histoire. Petrina Hicks photographie des enfants, animaux et jeunes femmes sur des arrière-plans simples. Ces œuvres qui paraissent à première vue bénignes, sont marquées par un sentiment d’inquiétude et de surréalisme.

Longitude – Latitude – Solitude d’Andrew Vukosav est le fruit de trois ans de travail. Les photographies mettent en lumière l’Australie, des filigranes complexes et délicats des côtes aux vastes dunes et plateaux rocheux des déserts du centre. Andrew Vukosav a capturé l’immense diversité, la beauté et la singularité unique du paysage australien d’un point de vue qui bouscule les clichés touristiques habituels.

Australia now est une initiative du gouvernement australien célébrant l’excellence créative, la diversité et l’innovation de l’Australie. Chaque année, le programme est exécuté dans un pays différent, après l’Allemagne, le Japon et les pays membres de l’ASEAN, voici le tour de la France.

Plus de renseignements : Australia now

Nous qui habitons vos ruines

Coline-Lou Ramonet, lauréate 2020 du prix Juvenars-IESA expose à la galerie de l’IESA. “Tu peux passer à côté de mes pièces, mais elles – comme les roches, les plantes, les arbres et et les insectes – elles ne te louperont pas”, explique l’artiste à l’IESA. Elle crée simplement ses mondes à partir de plâtre, papier, bois, grillage et crayons de couleurs.

L’exposition, organisée par les étudiants de première année en Expertise et commerce de l’art, se tient jusqu’au 27 juin.

Plus de renseignements : IESA

Réouverture de la Samaritaine

La Samaritaine a rouvert ses portes, mercredi 23 juin, après 16 ans de travaux ! Le lieu a été entièrement rénové et les espaces repensés. Jusqu’à 1 000 ouvriers par jour s’affairaient à redonner tout son éclat à ce joyau de l’architecture du XXe siècle. Vous pourrez de nouveaux y flâner et profiter des salons de thé mais aussi découvrir sa pièce maitresse : le grand escalier.

Visuel : affiche Australia now.