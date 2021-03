L’historien Pascal Ory entre à l’Académie française

Il succède à l’écrivain et réalisateur franco-belge François Weyergans, décédé en mai 2019, qui siégeait au fauteuil numéro 32 depuis 2009.

[ Académie française ]

L’Académie française (23 votants), dans sa séance du jeudi 4 mars, a procédé à l’élection au fauteuil de M. François Weyergans (F32). M. Pascal Ory est élu au premier tour de scrutin par 13 voix.

??https://t.co/WUPoion5Ax pic.twitter.com/TWmVqhgzN2 — Institut de France (@InstitutFrance) March 4, 2021

Pascal Ory avait reçu en 2018 le Grand prix de l’Académie Française pour l’intégralité de son œuvre, qui porte principalement sur l’histoire culturelle et l’identité nationale. Professeur émérite d’Histoire contemporaine à l’université de Paris Panthéon-Sorbonne, il enseigne également à Sciences Po Paris et à l’INA Sup et occupe pendant un temps un poste de chercheur au CNRS. Riche d’une carrière prolifique et éclectique – il est critique de bande-dessinée, cinéphile, journaliste-radio mais aussi régent du Collège de Pataphysique – la nomination de Pascal Ory à la Coupole s’impose comme une évidence. L’historien a remporté la majorité des voix dès le premier tour, avec treize votes sur vingt-trois votants, et aura donc l’honneur de siéger au numéro 32.

Ce fauteuil numéro 32, comme le rappelle Europe 1, a une histoire bien singulière. Après la parution du roman de Gaston Leroux en 1909, Le Fauteuil hanté, qui raconte comment un mage, furieux de n’être pas accepté au sein de la coupole, aurait jeté un sort au fauteuil numéro 32, quelques-uns des académiciens ont connu un sort étrange. C’est le cas de l’historien Robert Aron et de l’écrivain Alain Robbe-Grillet qui, l’un et l’autre, mourront avant d’accéder à leur place dans le cénacle. Pascal Ory siégera donc sur ce fameux fauteuil 32 et devient à son tour – c’est là que la poésie amuse – un Immortel.

