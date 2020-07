Le compositeur italien Ennio Morriconne est mort, ce lundi 6 juillet 2020

Né à Rome en 1928, l’homme était célèbre pour avoir pris part à la composition musicale d’une bonne partie des films du réalisateur Sergio Leone. Il est mort aujourd’hui à 91 ans.

Le célèbre compositeur italien est décédé dans une clinique romaine des suites d’une chute, selon l’agence de presse ANSA. L’avocat et proche de sa famille nous informe dans un communiqué abondamment cité par les médias transalpins qu’il « s’est éteint à l’aube du 6 juillet avec le réconfort de la foi ».

La popularité d’Annie Morriconne se mesure tout d’abord à la teneur des réactions – quasiment toutes unanimes et saluant le brio de son imaginaire musical – de la classe politique italienne : « Nous nous souviendrons pour toujours et avec une reconnaissance infinie du génie artistique du maestro Ennio Morricone. Il nous a fait rêver, il nous a émus et fait réfléchir, écrivant des notes inoubliables qui resteront pour toujours dans l’histoire de la musique et du cinéma », a tweeté le chef du gouvernement, Giuseppe Conte. En France, les réactions vont également dans le même sens, à savoir la reconnaissance d’un travail musical placé sous le signe de la diversité musicale, d’une puissance d’évocation sans pareil : « Ennio Morricone l’empereur de la musique au cinéma, un harmonica, des rythmes, mélodies, instruments inattendus, des trilles, 3 notes faciles à retenir, la prodigalité de ses partitions », réagi M. Gilles Jacob l’ancien directeur du Festival de Cannes.

Une composition musicale pléthorique qui a marqué l’histoire du cinéma

La première bande originale d’Ennio Morriconne date de 1961 qui est l’année durant laquelle il compose sa toute première bande originale pour le film Il Federale. Il se met ensuite à fréquenter Sergio Leone, un camarade d’enfance, qui le choisit sous la pression amicale de ses producteurs pour rédiger la bande-son de Pour une poignée de dollars (1964). Une chose en entraînant une autre, il participe ensuite à composer la bande originale des westerns bien connus tels que Le Bon, la Brute et le Truand (1966) et Il était une fois dans l’Ouest (1968).

Un compositeur au style unique et extrêmement prisé à l’international

Leone possède un style unique qui se démarque par un mélange subtil de mélodies rythmées et d’arrangements musicaux confinants à l’insolite. Ce goût pour la diversité musicale lui aura permis de se hisser au sein de la crème de la crème des compositeurs de bandes-originales les plus demandés à l’international, à la fois en Italie, à Hollywood mais aussi en Europe.

Visuel : Par Georges Biard, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21288724