L’agenda culturel du weekend du 21 avril

Ce weekend, la rédaction vous invite à pas mal d’introspections et de réflexions. Mettez-vous au bord et regardez.

Sur les bords.

Le T2G présente la septième édition du toujours formidable SUR LES BORDS. Un weekend dédié à la performance la plus exigeante et souvent, la plus cool ! Au programme ces samedi 22 et dimanche 23 avril, Clara Amaral Carole Douillard et Babette Mangolte Horya Makhlouf et Rayane Mcirdi Selma et Sofiane Ouissi Phantom Love Julie Pellegrin et Alessandro Sciarroni. Tout ce petit monde très talentueux est réuni autour d’un thème : Qu’est-ce que le territoire fait au mouvement ? Cette septième édition des week-ends Sur les bords s’intéresse ainsi à la mémoire et à la transmission des gestes, au langage non verbal et au corps comme amplificateur de récits

Informations et réservation ici

Lecture.

À l’occasion du Festival du Livre de Paris, Karine Tuil présente son premier recueil de poésie à lors d’une lecture de ses poèmes par Clotilde Courau et mise en musique par Kevin Seddiki

Samedi 22 avril à la Maison de la poésie à 19H30. Informations et réservations.

Rire.

Le mahJ présente la première exposition consacrée à Pierre Dac (1893-1975). Plus de 250 documents issus des archives familiales, extraits de films, émissions télévisées et radiophoniques éclairent le parcours personnel et l’œuvre de ce maître de l’absurde, qui présida à la naissance de l’humour contemporain.

Pierre Dac. Le Parti d’en rire, informations et réservations.

Écouter.

Le 16 avril dernier, Ahmad Jamal est mort à 92 ans. Le célèbre pianiste laisse derrière lui une immense discographie. Alors, ce weekend, quand vous marcherez pour aller au cinéma, voir le merveilleux documentaire Dancing Pina de Florian Heinzen-Ziobré écouter le tout premier album du maitre, Ahmad Jamal at the Pershing : But Not for Me, sorti en 1958,

Se souvenir.

Libération fête ses 50 ans cette année et la Une la plus célèbre du journal est sans doute celle du 21 avril 2002. À cette époque-là, l’idée que l’extrême-droite arrive au pouvoir flanquait la Une d’un immense NON, et remplissait la rue d’un peuple en colère et uni contre Jean-Marie Le Pen. Quel rapport avec l’agenda culturel de la semaine ? Pas grand-chose mis à part cette date qui est figée pour beaucoup dans nos mémoires.

Visuel : © Martin Argyroglo