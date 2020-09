L’agenda culturel de la semaine du 7 septembre

Cette semaine, les festivals culturels de la rentrée commencent ! Mode, musique, design et théâtre, vous trouverez votre bonheur dans la sélection préparée par la rédaction.

CrushON festival 2020

Le 12 et le 13 septembre, le CrushON festival revient pour sa deuxième édition. Au-delà d’une vision idyllique du futur, l’écologie prend la forme de plein de petits gestes quotidiens que nous essayons tous d’appliquer et de transmettre à nos proches. Alors, pour la 2ème étape de sa grande révolution, CrushON prône le vintage comme solution durable et responsable pour notre chère planète. Pour être plus concis, fini le neuf jetable et vive la seconde-main ! Ce week-end sera l’occasion de découvrir de nouvelles initiatives (bonnes pour vous et pour la planète), d’échanger et de découvrir l’écologie sous un nouvel angle : fun et décomplexé !

Plus d’informations sur le site de CrushON.

EXTRA! festival 2020

De retour pour sa quatrième édition du 11 au 27 septembre 2020, EXTRA!, le festival de la littérature vivante, persiste et signe : plutôt que de se morfondre de la fin lancinante de la littérature, il convient plus que jamais de manifester la vitalité multiple de la création littéraire, sous toutes ses formes : vivante, sonore, exposée, numérique… Créé au Centre Pompidou à Paris en 2017, le Festival EXTRA! donne la plus large visibilité à l’ensemble des formes que prend aujourd’hui la littérature: lectures, littérature exposée, visuelle ou numérique, poésie sonore, rencontres publiques, autant de pratiques littéraires hétérogènes qui amènent la littérature à sortir du livre pour se créer et se diffuser ailleurs et autrement : sur scène, dans la rue, en public, à l’écran, comme dans les musées et les espaces d’exposition.

Retrouvez le programme complet sur le site du festival.

Clôture du festival Monuments en mouvement 2020

Pour clôturer la 6e saison de « Monuments en mouvement », le Centre des monuments nationaux proposera deux pièces originales à la Conciergerie.

Noé Soulier présentera son spectacle « Passages » le 9 et le 10 septembre, tandis que l’on retrouvera Alexander Vanternhout et son « Screws » du 22 au 24 septembre.

Le CMN (Centre des monuments nationaux) espère déjà, pour 2021, une 7e saison de « Monuments en mouvement », où de nombreux monuments deviendront à nouveau le théâtre de rencontres inédites entre artistes et publics, riches de partage et d’émotion.

Festival d’automne 2020

Théâtre, musique, danse, arts plastiques, cinéma. Le Festival d’Automne à Paris est voué aux arts contemporains et à la rencontre des disciplines. Cette année, de septembre à février, il propose près de 50 manifestations et réuni autour 250 000 spectateurs. Cette année, le festival qui a débuté le weekend dernier se poursuit ce vendredi 11 septembre avec une danse sur le thème des vacances interprétée par Ondine Cloez. La programmation internationale du Festival d’Automne à Paris en fait un acteur majeur de la création artistique en France et dans le monde. Il collabore et s’associe régulièrement avec les principaux festivals internationaux et avec de grandes institutions culturelles étrangères.

Retrouvez le programme complet sur le site du festival.

La Menace Fantôme, nouvel album de Freeze Corleone

Coup de tonnerre sur la planète rap ! Ce vendredi 11 septembre, Freeze Corleone sort son tant attendu deuxième album, La Menace Fantôme. Un an et demi après le succès du Projet Blue Beam, le professeur Chen revient avec 17 titres pour nous embuer l’esprit dans son monde conspirationniste. Point important, l’album comprendra 9 featurings, car Chen Zen s’entoure des meilleurs pour présenter sa nouvelle œuvre. Il sera entre autres accompagné de ses idoles Alpha 5.20 et Despo Rutti, des ses collègues du collectif 667 Osirus Jack et Kaki Santana, et, sûrement l’un des points d’orgue du projet, du technicien Alpha Wann, avec lequel on peut s’attendre à l’une des plus belles joutes verbales de l’année.

Retrouvez l’album sur le site officiel de Freeze, et non pas à la FNAC…

Visuel : Pochette Freeze