L’agenda culturel de la semaine du 15 juin 2020

Que faire cette semaine, chez soi ou dehors, voici nos propositions !

Le programme du Théâtre de la ville

Du 15 au 19 juin, Télérama et le Théâtre de la Ville organisent L’urgence des alliances, 5 jours de débat autour de 5 grands domaines bouleversés par la crise de coronavirus. « Nos journées vont être le point de départ d’échanges originaux entre des femmes et des hommes différents dont les objectifs sont d’imaginer des liens neufs entre la culture et la santé, l’environnement, l’économie, l’éducation et les sciences. » Les journées se déroulent en deux temps, de 11h à 12h15 une question sur l’impacte du covid-19 sur le métier ou le domaine en question et de 14h à 15h15 un atelier des propositions, qui aboutira 4 propositions concrètes. L’événement est diffusé sur le site internet de Télérama, sur celui du Théâtre de la Ville, sur l’institutfrançais.com et est ouvert au public sous réservation.

Palais de Tokyo

Le palais rouvre ses portes aujourd’hui ( lundi 15 juin). Ouvert de 12h à 21h les réservations se font en ligne sur le site du Palais de Tokyo. Cinq expositions sont à découvrir dans les meilleures conditions sanitaires possibles, toutes prolongées jusqu’au 13 septembre . L’œuvre de l’artiste Futura, Le milieu est bleu un projet de Ulla von Brandenburg totalement inspiré du théâtre, où des rideaux s’ouvrent sur d’autres mondes, Notre monde brûle, un cri d’alerte lancé face aux convulsions du monde et propose un regard engagé sur la création contemporaine depuis le Golfe Persique… Le musée invite aussi à découvrir les artistes Kevin Rouillard et Nicolas Daubanes.

Musée Maillol

Laissez-vous emporter par une visite baignée de surnaturel, d’espoir de paix et de liberté. L’exposition Esprit est-tu là ? au musée Maillol, version parisienne de l’exposition Lesage, Simon, Crépin, présenté au laM à l’automne dernier, invite à une découverte historique, social et artistique du spiritisme. Plus d’information sur l’art des esprits et cette exposition ici.

Palais Porte Dorée

Le musée de la Porte Dorée vous attend à partir du mardi 16 juin. Le Palais présente une exposition consacrée à l’oeuvre et l’imaginaire de Christian Louboutin, créateur de souliers et figure incontournable du monde de la mode. L’exposition est prolongée jusqu’au 3 janvier 2021.

Hellfest (from home)

Le grand rassemblement de métal aurait du avoir lieu cette semaine. Le festival est reporté à 2021 mais pour ne pas abandonner ses adaptes à leurs sort, le Hellfest propose une version digitale. Rendez-vous du 18 au 21 juin prochain pour profiter du ‘Hellfest From Home’ en partenariat avec ARTE concert. 45 concerts des éditions précédentes et des documentaires disponible sur Hellfest.fr .

Visuel: palais de tokyo – ©Francisco Anzola