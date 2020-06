Jour de lancement pour le Festival d’animation d’Annecy 2020 online

S’inaugure aujourd’hui une édition inédite du célèbre festival international d’animation d’Annecy. Cette nouvelle célébration du cinéma d’animation, entièrement en ligne, se déroulera du 15 au 30 juin et livrera une sélection de longs et courts métrages, de rencontres et d’évènements inédits.

En cette période incertaine pour les festivals, celui de cinéma d’animation d’Annecy 2020 fait le pari inédit de se dérouler entièrement « online », livrant à tous une programmation aussi éclectique qu’exigeante. 20 longs métrages ont été sélectionnés (10 longs métrages en compétition « L’officielle » et 10 en compétition « Contrechamp ») ainsi que près d’une cinquantaine de courts, de programmes spéciaux, films de télévision et de réalité virtuelle. Le tout est accompagné de work-in-progress, making-off et de rencontres avec des professionnels qui pourront avoir lieu pendant le Marché international du film d’animation (MIFA).

Cette édition exceptionnelle semble ne rien avoir à envier aux précédentes. La sélection officielle regorge de films de tout pays, de tout styles et de toutes techniques. On retrouve ainsi 7 Days War de Yuta Murano et Lupin III The First de Takashi Yamazaki pour le Japon, The Nose or the Conspiracy of Mavericks de Andrey Khrzhanovsky et Ginger’s Tale de Konstantin Shchekin pour la Russie, Nahuel and the Magic Book du chilien Germán Acuña, Kill It and Leave this Town du polonais Mariusz Wilczynski, Jungle Beat: The Movie de Brent Dawes pour le seul film africain venant de Maurice, Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary, film franco-danois de Rémi Chayé, Bigfoot Family, film franco-belge de Ben Stassen et enfin Petit Vampire du français Joan Sfar !

Il semble qu’à défaut d’avoir lieu physiquement, le festival s’ouvre à chacun avec des accréditations tout public pour 15 euros. Pour découvrir l’intégralité de l’édition et vivre depuis chez vous le festival, rendez-vous sur le site du festival : ici.

Visuel : ©Affiche officielle du Festival international d’animation d’Annecy 2020