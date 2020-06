Maurice Rajsfus, l’historien des violences policières est mort

Maurice Rajsfus était un rescapé. Il a évité la Rafle du Vel d’Hiv le 16 juillet 1942. Toute sa vie, il a œuvré pour dénoncer les répressions policières. Il est mort samedi 13 juin à l’âge de 92 ans, a annoncé son fils Marc Plocki à l’AFP.

Il laisse derrière lui une somme immense sur son sujet. Plus de 60 livres en tout, dont le premier sur l’Union générale des israélites de France (Ugif) intitulé Des juifs dans la collaboration l’a fait connaitre en 1989. S’en suivra notamment La Censure militaire et policière 1914-1918, Le Cherche midi, 1999 ou encore, Drancy, un camp de concentration très ordinaire, 1941-1944, Le Cherche midi, 2005.

Mais avant d’être historien, le militant d’extrême-gauche est journaliste. Il est notamment secrétaire de rédaction au Monde. Et en parallèle, il milite. Témoin du massacre du 17 octobre 1961 puis des violences policières lors de Mai 68, il commence à ficher ces actions sur des bristols, jusqu’à récemment. Il n’a cependant jamais fait d’études académiques en histoire. Maurice Rajsfus a cependant passé un doctorat en sociologie en 1992.

« Infatigable militant antiraciste et antifasciste, Maurice Rajsfus fut un des créateurs de Ras l’Front au début des années 1990 et animateur du bulletin Que fait la police ? qui dénonça pendant près de vingt-cinq ans les violences et l’arbitraire policier », dit de lui son fils à l’AFP. Ras l’Front est un réseau associatif français créé en 1990 à la suite de « l’appel des 250 » dans le but de lutter contre le Front national et ses idées. Il intervient fortement à la fin du XXe siècle contre Jean Marie Le Pen.

Il laisse 10.000 fiches sur les violences policières.

« L’éclaireur » s’est éteint…

Au moment où l’engagement de sa vie, recenser et dénoncer les #ViolencesPolicières, s’avère plus juste et indispensable que jamais, Maurice Rajsfus nous quitte.#OnNOublieraPas son précieux combat.

Merci. ?pic.twitter.com/CdZ4PdH2u0 — ?? ???? ?? (@Callystor) June 14, 2020

Visuel : CC BY-SA 3.0- Par Karim A. dit Hébert Abd-El Krim* (http://www.preavis.net/ami-du-peuple/auteur1.html) — Hébert Abd-El Krim* photographies (http://www.preavis.net/haek-photos/index.php?showimage=16), CC BY-SA 3.0, Lien