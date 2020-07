L’agenda culture du week-end du 3 juillet

Ce premier week-end de juillet est riche en événements live, un peu comme une fête ou une reprise de la vie. Petit tour de piste de ce qu’il faut découvrir physiquement (et aussi en streaming!) les 3,4 et 5 juillet 2020.

Vendredi 3 juillet est marqué à Paris par des soirées-phares :

Du côté de la Villette où nous sommes allés tester pour vous l’extraordinaire Plaine d’artistes qui animera le lieu cet été (lire notre article), « Les éclatantes » de la Cité des Sciences et de l’Industrie ont bien lieu pour une deuxième édition en jauge mesurée sur le thème de « Across the Universe » avec notamment un concert de Isaac Delusion. Autour de ce concert exceptionnel, des médiations scientifiques 100% astronomie enrichiront l’expérience. Les yeux levés vers le ciel, l’équipe du planétarium de la Cité des sciences et de l’industrie propose d’explorer l’antichambre du septième ciel. Evénement festif gratuit et diffusion simultanée sur les canaux de la Cité des Sciences et de l’Industrie.

Egalement en jauge très mesurée après avoir accueilli jusqu’à 100 000 spectateurs l’an dernier, le Festival Fnac Live s’est replié du Parvis de l’Hôtel de Ville au Studio 104 de la Maison de la Radio et diffuse depuis France Inter ce vendredi 3 juillet de 20h à 23h. Au programme : Création exceptionnelle de Dominique A et Bertrand Belin et création de Malik Doudji. Informations.

Les 2 et 3 juillet la Fondation Cartier reprend ses « Soirées Nomades » avec non seulement la réouverture de l’exposition Claudia Anudjar mais aussi un concert exceptionnel de Rodolphe Burger qui vient de sortir l’album Environ et a une date à l’Olympia le 13 novembre prochain. Le programme est exigeant : Le Cantique des Cantiques et Hommage à Mahmoud Darwich et peut-être suivi en livestreaming sur la page facebook de l’artiste.

Samedi 4 juillet, la journée sera chinée et la nuit jazzy ou bien bucolico-engagée

Juste avant leur fermeture annoncée, les Grands Voisins, proposent un grand marché réunissant une trentaine de créateurs de 12h à 21.

Avec la reprise de l’évènement Jardins Ouverts qui propose aux Franciliens de (re)découvrir le patrimoine naturel et culturel de leur région cet été. L’ouverture de cette expérience verte à Zone sensible sera ponctuée de 3 concerts dès 15h30 (Argusan, Nawal Voice of Comores et Beluga) et se termine à 22h par la projection du documentaire de Coline Serreau Solutions locales pour un désordre global où la réalisatrice donne à voir de nouveaux systèmes de production agricole.

Zone Sensible – Ferme urbaine de Saint-Denis, 112 avenue de Stalingrad, 93200 Saint-Denis.

Enfin, dans le cadre du Festival Pianissimo, à 19h et 21h35 Jacky Terrasson propose deux sets au Sunset Sunside. Informations.

Dimanche 5 juillet: streaming de New Order

Petit retour au cocooning streamé ce dimanche avec le mythique groupe New Order qui revient dans les anciens studios de télévision de Manchester où Joy Division était apparu pour la première fois. Dans un univers imaginé par l’artiste visuel irlandais Liam Gillick, les pionniers de la musique électro livrent une performance exceptionnelle : un événement historique qui a eu lieu au Manchester International Festival 2017 et que l’on retrouve sur la scène virtuelle du Châtelet dans le cadre de son festival à 20H dimanche 5 juillet dans le Cadre de son Festival numérique Après, Demain.

Et tout le week end …

A Paris, la Baie du Petit Bain s’offre à vous : après un trimestre d’enfermement, Petit Bain ne tient plus en place et repousse les limites de sa barge : bienvenue sur la Baie ! Le projet, qui contient également des concerts hors des sentiers battus a rouvert le 1ier juillet et aura lieu tout l’été jusqu’au 20 septembre. Entrée libre. 7 port de la Gare – 75013 Paris Ouvert 7 jours sur 7 : Lundi, Mardi, Mercredi : 18h-0h / Jeudi, Vendredi : 18h-2h / Samedi : 12h-02h / Dimanche : 12h-22h

A Aix, le CIAM (Centre International des Arts en Mouvement) propose ce week-end comme tous les week-ends de l’été une représentation par soir à la belle étoile avec une jauge limitée à 200 personnes. CeVendredi 3 et samedi 4 juillet, c’est carte blanche à la Cie El Nucleo. Ouvertures des portes à 19h et réservation nécessaire sur le site du Centre International des Arts en Mouvement. Informations: 4181 route de Galice, 13090 Aix-en-Provence.

visuel :affiche des Eclatantes à la Cité des sciences et de l’Industrie