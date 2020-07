4 x 2 places pour la création de Michel Didym « Habiter le temps » à la Manufacture Nancy

« Habiter le Temps » de Rasmus Lindberg, mise en scène Michel Didym

Dans un rapport très personnel à la tradition dramatique scandinave Rasmus Lindberg nous pose cette question : dans quelle mesure notre destin est-il écrit par notre hérédité ? Dans cette pièce où cohabitent trois générations, un drame va se jouer, au sein d’une vaste maison au coeur de la foret de Kolmården. Nous sommes simultanément en 1913, 1968 et 2018. Ces différents temps ne sont pas tout à fait étanches et quelque chose s’entend, quelque chose se perçoit du passé. Le génie de Lindberg est de nous faire vivre un thriller haletant à travers ces trois époques. Ne dit-on pas d’un lieu qu’il est « habité » ? Les membres de la famille ne sont pas des spectres évanescents, ils sont là et bien là, incarnés, habitants du passé de la maison dans laquelle ils ont vécu, se sont aimés et déchirés. Ces personnages qui se croisent sans se voir se répondent pourtant car il y a des blessures qui persistent.

