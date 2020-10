La playlist des bars et des cafés fermés

Depuis une semaine, les bars et les cafés sont fermés. Les restaurants eux restent ouverts et heureusement, permettent, sur un malentendu, de pouvoir continuer les routines matinales

Serge Gainsbourg – Couleur café

Jacques Higelin – L’ange et le salaud

Odelaf et Monsieur D – Le café

Patrick Bruel – Au café des délices

Bagdad Café – I am calling you

Bob Dylan – One more cup of coffee

Johnny Cash – Cup of coffee

Otis Redding – Cigarettes and coffee

Sam Cooke – The Coffee Song (They’ve Got an Awful Lot of Coffee in Brazil)

Blur – Coffee & TV

Kate Bush – Coffee Homeground

Sinatra – Black Coffee

Pierre Dourdan – On Prend L’café Au Lait Au Lit

Joe Dassin – Le Café des Trois Colombes

Eddie Mitchell – Tu peux préparer le café noir

Felipecha – Matin du café

Soha – Café bleu

Vincent Vallières – Café Lézard

Marie-Jo Thériault – Le café Robinson

Rosette – Bois ton café

Annie Cordy – Le café de chez nous

Christine Pilzer – Café crème

Charles Trenet – Le grand café

F.Barcellini-Aimable – Café de minuit

Visuel : ©ABN