La 100e édition de la Foire de Chatou

2020 marque la 100e édition de la Foire de Chatou. Elle devait se tenir en mars et a du être annulée en raison de la pandémie. Mr Jean Nowicki, président du SNCAO nous parle de cette édition particulièrement singulière.

Donc, c’est la « seconde édition de la 100é », est-ce que ce temps était prévu avant l’épidémie ?

Cette appellation de « Seconde édition de la 100e » a été retenue pour faire le lien entre l’édition de mars et celle de septembre, cette dernière prolongeant la précédente, même s’il s’agit d’un nouvel évènement.

Comment fêter ce grand et bel âge ? Avez-vous par exemple, un parrain pour cette séquence, et si oui, quel est son rôle ?

L’inauguration se déroulera en effet avec la présence amicale de Patrick Poivre d’Arvor, qui porte haut les couleurs de la culture. Chaque Foire de Chatou est ainsi parrainée par une personnalité du monde des arts et de la culture, qui représente les valeurs portées par la Foire.

La Foire met en avant le patrimoine et le territoire, alors, quelles sont les particularités de la région, que ce soit dans les matériaux ou dans les produits du terroir ?

Les marchands Antiquaires, Brocanteurs et Galeristes, participent à la protection, à la valorisation et à la transmission du patrimoine. Nous tenons beaucoup à mettre en avant cette caractéristique : ils connaissent les objets et peuvent en raconter l’histoire, les replacer dans leur contexte, indiquer leurs spécificités… La Foire de Chatou est caractérisée par la grande diversité des marchandises proposées par les exposants : objets, mobilier, luminaires, tableaux, etc, de toutes les époques et à tous les prix.

Egalement, beaucoup d’exposants transmettent l’art du XXe siècle, qu’est ce qui intéresse le plus les acheteurs sur toute la période, et pourquoi ?

L’art du XXe siècle est en effet une spécialité présentée par des exposants sur la Foire, déclinée à la fois sous forme de mobilier et d’arts graphiques notamment.

Comment mettez-vous en avant les archives des éditions précédentes ?

Nous avons fait éditer à l’occasion de cette 100e édition un livret commémoratif qui retrace l’histoire de la Foire, les grands évènements qui ont marqué son évolution, les personnalités accueillies… Aujourd’hui, la Foire de Chatou occupe le 3e rang des plateformes françaises du commerce d’antiquités après Paris (Saint-Ouen) et l’Isle-sur-la-Sorgue (84), et le 4e rang européen après Londres, Berlin et Parme.

La Foire de Chatou, du 25 septembre au 4 octobre à Chatou. Informations et réservations ici.

Visuel : Foire de Chatou