Guy Bedos, mort d’un éléphant de l’humour

C’était une grande gueule et un regard fort. L’humoriste et comédien est mort aujourd’hui, il avait 85 ans. La triste nouvelle a été annoncée par Nicolas, son fils.

Une publication partagée par Nicolas Bedos (@nicolasbedosofficiel) le 28 Mai 2020 à 9 :02 PDT

Homme de gauche né à Alger en 1934, cela pourrait pas mal le présenter…

…Ce qui apparaissait pour lui comme un anachronisme, lui qui déclarait à Apostrophe en 1976 la phrase restée culte : « Je me sens tout de même plus proche d’Albert Camus que d’Enrico Macias ». Sans jamais s’engager dans un parti, il a dans ses interviews et sur scène sans cesse attaqué ceux qui selon lui salissaient la république et les racistes en particulier. La violence, la haine, c’est essentiellement au cœur de sa famille qu’il l’apprend, et en 2005 dans Mémoire d’outre-mère, il raconte son enfance terrible, l’ouvrage commence comme ça : « Je n’ai pas rêvé. J’ai bien vu ma mère frapper mon père avec un marteau. Je dois avoir entre deux et trois ans… »

Alors, la fiction a été l’échappatoire. C’est en quittant l’Algérie en 1949 qu’il découvre le théâtre. À l’âge de 17 ans, il entre à l’école de la rue Blanche. Et plus tard, il y a cette scène, LA scène. Nous sommes en 1972, il partage sa vie alors avec Sophie Daumier et l’enlace ici pour un slow mythique…

C’est après leur séparation qu’il se lance particulièrement dans le cinéma. Bedos, c’est aussi une série de films tous plus célèbres les uns que les autres : Les Tricheurs, Le Caporal épinglé, Le Pistonné, Un éléphant ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis ou encore Le Bal des casse-pieds.

Desproges avait pris de l’avance, en faisant dans une nécrologie devant l’intérressé un portrait au second degré qui se regarde l’œil gauche larmoyant.

Alors oui, on va plutôt essayer de penser comme ces deux-là qui se sont rejoints aujourd’hui que ce n’est qu’un au revoir :

L’humoriste et comédien Guy Bedos est mort ce jeudi à l’âge de 85 ans, laissant derrière lui une carrière de six décennies. On le retrouve aux côtés de Sophie Daumier dans ce sketch de 1975, « Ce n’est qu’un au revoir ». #GuyBedos pic.twitter.com/qp4tEOSLee — Ina.fr (@Inafr_officiel) May 28, 2020

