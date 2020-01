Dylan Robert, César du meilleur espoir en 2019, interpellé à Marseille

Alors que Ladj Ly, connu comme voix des cités contre la violence policière et qui, toutefois, a toujours clamé son innocence lors de sa condamnation à l’emprisonnement en 2011, le César du meilleur espoir en 2019 Dylan Robert a été interpellé hier à Marseille.

Dylan Robert remportait le César du Meilleur jeune espoir masculin en 2019 aux côtés de sa partenaire Kenza Fortas dans le film Shéhérazade, qui elle remportait celui de la Meilleure jeune espoir féminin. Shéhérazade, quant à lui, remportait le César de la Meilleure première oeuvre. Dans ce film de Jean-Bernard Marlin, Zachary – joué par Dylan Robert – a 17 ans et sort tout juste de prison. Il rencontre Shéhérazade, jouée par Kenza Fortas.

Marseillais d’origine, Marlin a mené un travail documentaire auprès des mineurs ­délinquants de la ville, s’est immergé pour les besoins de ce film plusieurs mois dans le milieu de la prostitution du quartier de la Rotonde, et s’est inspiré d’un fait ­divers survenu en 2013. Il rencontre Dylan Robert et Kenza Fortas, l’un ayant déjà fait de la prison, et l’autre venant des foyers. Avant d’être acteur, Dylan Robert avait donc une vie, et pas des moindre.

Ce 27 janvier, il est arrêté dans le cadre d’une enquête ouverte pour vol avec arme et association de malfaiteurs à la suite du braquage d’un restaurant en 2018. Ces faits auraient eut lieu en octobre 2018, après donc son ascension des marches lors du festival de Cannes en mai 2018, les César étant décernés plus tard, en février 2019.

Toutefois, Dylan Robert apparaîtra bientôt dans la série Vampires, adaptation du roman inachevé de Thierry Joncquet, très attendue du public. Celle-ci sortira sur Netflix en 2020.

Visuel : Affiche