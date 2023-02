Disparition de Raquel Welch, fantasme hollywoodien des années 1960-70

Raquel Welch est décédée ce mercredi 15 février 2023 à Los Angeles, à l’âge de 82 ans. Retour sur le parcours de cette star made in USA.

Une jeune serveuse qui pénètre l’industrie du cinéma…

Née en 1940 d’un père bolivien et d’une mère américaine, Raquel Welch apprend très vite la danse et la comédie, et participe à de nombreux concours de beauté dès son enfance. Elle exerce comme serveuse à la suite de ses études, parallèlement à son activité de mannequin ; repérée pour sa beauté, elle pénètre et séduit le monde du petit, puis surtout du grand écran américain dans les années 60 et 70. C’est le réalisateur – et son futur second mari – Patrick Curtis, qui la révèle aux yeux du grand public. Elle incarnera au cinéma des rôles de femmes fatales, se forgeant une image fantasmée par le public, tout au long de sa carrière.

Une silhouette iconique : la “belle fille” du cinéma hollywoodien

Avec plus d’une trentaine de films à son actif, son charisme et sa plastique digne d’une poupée la propulsent au sommet des sex-symbols américains, aussi remarquable et remarquée en brune qu’en blonde. Son rôle dans Un million d’années avant J.C., la fait connaître et la hisse sur le devant de la scène internationale.

Particulièrement attirée par les films d’actions de type western ou les films humoristiques, elle a aussi l’occasion d’incarner des rôles principaux dans Les Trois Mousquetaires ou encore On l’appelait Milady de Richard Lester. Elle marque l’esprit des français en partageant l’affiche avec Jean-Paul Belmondo en 1977 dans L’animal de Claude Zidi, puis poursuit sa carrière à la télévision dans divers téléfilms.

L’actrice est aussi célèbre pour ses quatre mariages successifs, dont la durée oscille entre 5 et 10 ans pour le plus long, avec des personnalités du monde du cinéma comme André Weinfeld, réalisateur franco-américain avec qui elle a partagé sa vie dans les années 1980.

C’est avec l’actrice un symbole des années 60 et 70 – soit le souvenir daté d’une beauté dite parfaite et d’une plastique légendaire – qui s’éteint.

Visuel : Wikipedia Commons