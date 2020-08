Agenda du weekend du 28 août

Découvrez l’agenda du weekend du 28 août préparé par la rédaction. Exposition, cinéma et théâtre en plein air sont au programme !

« Jusqu’ici tout va bien »: les étudiant.es Kourtrajmé exposent au Palais de Tokyo

25 ans après la sortie du film La Haine, les étudiants de l’école Kourtrajmé (Clichy-sous-Bois / Montfermeil) qui avait été mise en lumière en 2019 avec Les Misérables de Ladj Ly explorent la filiation entre les deux époques au Palais de Tokyo sous la forme d’une exposition capsule. Sous le patronage de Ladj Ly, de JR et de Mathieu Kassovitz, ils sont une trentaine à avoir répondu à la question: « Qu’est ce qui vous fout la haine ? ». Jusqu’ici tout va bien, une exposition à découvrir vite !

Date : du 29 août au 7 septembre 2020

Lieu : Palais de Tokyo, 13 Avenue du Président Wilson, 75116 Paris

Le OFF d’ Avignon dans le cadre d’un été particulier à Paris: L’Homme qui dormait sous mon lit de Pierre Notte

La ville de Paris et le théâtre de Ville propose avec un été particulier des spectacles de théâtre et de musique gratuits et en plein air. Ce weekend, nous vous conseillons d’allez voir L’Homme qui dormait sous mon lit mis en scène par Pierre Notte dans les jardins de l’Institut Suédois. Une pièce délicieusement glauque où est esquissée une société futur dans laquelle une prime d’indemnité serait allouée aux gens qui hébergent des migrants, prime qui augmente lorsque le migrant se suicide. Lisez notre critique ici !

Date: du 26 août au 30 août (une séance à 15h et une séance à 17h30)

Lieu: Jardin de l’Institut Suédois, 10 rue Elzévir, 75003 Paris

Projection en plein air dans les squares du 18 ème arrondissement de Paris

L’association 1001 images revient cette année pour amener le cinéma dans le nord de la capital. Cet été, les projections qui s’adressent toujours à tous, tourneront autour du thème « Sortir de l’ombre ». Samedi 29 au soir, découvrez un film documentaire intitulé « MeRCi » réalisé par l’association 1001 Images, « comprenant des courts portraits tournés sur le quartier, sur les travailleurs de l’ombre, ceux qui ont continué à travailler pendant le confinement avec tous les risques que cela comportait. Le boulanger, l’éboueur, les couturiers qui ont confectionné des masques… ». Retrouvez la suite de la programmation ici.

Date: du 21 août au 19 septembre 2020

Lieu: Chapelle Charbon, 28 Rue Moussorgski, 75018 Paris

L’exposition « Cœurs. Du romantisme dans l’art contemporain » au musée de la vie romantique

L’exposition « Coeur. Du romantisme dans l’art contemporain » présente une sélection de 40 œuvres de trente artistes contemporains autour de « la représentation du cœur comme expression du sentiment amoureux, en écho à l’une des thématiques phares du romantisme ». Sont exposées entre autres les oeuvres de Niki de Saint Phalle, Jim Dine, Annette Messager, Sophie Calle, Pierre et Gilles, Jean-Michel Othoniel et Françoise Pétrovitch.

Date: Du 16 juin 2020 au 13 septembre 2020

Lieu: Musée de la vie romantique, 16 rue Chaptal, 75009 Paris

« Alpes »: exposition photographique à l’Institut culturel Italien

Le célèbre photographe romain Paolo Pellegrin qui a su aborder les principaux sujets contemporains pour se faire un témoin de notre époque est exposé au jardin de l’Institut Culturel Italien de Paris. L’exposition montre ici une facette moins connue du photographe en réunissant vingt-deux photos consacrées à la beauté des Alpes. Ces photos prises dans la Vallée d’Aoste ont déjà été présentées en 2019 près d’Aoste dans l’exposition « Mountains by Magnum Photographers ».

Date: du 22 juin au 30 septembre 2020

Lieu: Institut Culturel Italien, 50 rue de Varenne, 75007 Paris

Visuel: ©Affiche officielle de l’exposition Jusqu’ici tout va bien, Palais de Tokyo