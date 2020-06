Agenda du weekend du 12 juin

Besoin de prendre l’air ce weekend, de sortir, ou bien de cocooner.. Voici l’agenda du weekend.

Le jardin d’acclimatation

Le jardin d’acclimatation à Neuilly-sur-Seine est gratuit à l’occasion de sa réouverture. Les attraction rouvre qu’a partir du 22 juin mais on peux profiter de la nature, des aire de pique-nique et des animaux pour fêter les beaux jours.

Loo & Lou galerie

A la Loo &Lou galerie, Elisabeth Daynès part à la quête de soi .” Find yourself “ se visite désormais même le dimanche. Depuis une dizaine d’années l’artiste « ajoute à ses reconstitutions scientifiques une œuvre originale traversée par une réflexion sur les enjeux de la figure humaine et du corps à l’heure contemporaine. ». Infos ici.

Champs Élysées festival

Pour sa 9e édition ce festival spécialisé dans le cinéma indépendant français et américain se réinvente pour une édition totalement gratuite et numérique. Le festival a lieu du 9 au 16 juin 2020. La découverte des films en compétition se fait sur leur site internet. Le festival fondé en 2012 regroupe les salles de cinéma des Champs- Elysées, il a pour ambition de promouvoir le cinéma indépendant français et américain au près du grand public. Cette édition gratuite et numérique permet d’apporter un soutient plus que nécessaire durant cette période à la jeune créations. Vous pouvez aussi lire notre interview de Barbara Carlotti, qui est l’ambassadrice de la nouvelle section « Musique et Cinéma » ou avec Justine Lévêque, la directrice artistique de ce grand rendez-vous cinéphile .

Théâtre 14

« Elle pas princesse, lui pas héros ». Johanny Bert a su chevaucher le tigre en proposant d’inverser les attentes en plaçant 10 spectateurs sur le plateau et les comédiens dans le gradin. La chronique complète du spectacle ici. Jusqu’au 28 au Théâtre 14, à 11h, 14h et 17h. Du mardi au dimanche. Durée 50 minutes. Les enfants peuvent voir le spectacle seuls, ils sont pris en charge par le théâtre. Et le billet est à 2 €. A partir de 7 ans.

Château de Saint-Germain-en-Laye

Le château qui abrite le musées d’Archéologie national n’a pas (encore) rouvert ses portes mais son domaine est accessible. La possibilité de flâner dans ce grand jardin au bout de RER A. Le parc ouvre à 8h, des règles sanitaire sont à respecter (distanciation physique, pas de nuisance sonore ni de consommation d’alcool…). plus d’information sur le site internet du château.

Concert de K-pop

Le groupe de K-pop le plus adulé propose un concert live le 14 juin. Le célèbre groupe de sud-coréen propose « bang bang con », un show virtuel pour se consoler de leur tourné annulée. Le streaming est payant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de BangtanTV, à 11h heure française.

visuel: © Monceau