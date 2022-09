Agenda des films à voir la semaine du 28 septembre

Cette semaine du 28 septembre 2022 de nombreux films sortent en salle et on a très hâte ! Il y a en a pour tous les goûts : des comédies, des drames, des films historiques, des rétrospectives, des films primés, … Faites votre choix parmi notre agenda.

Jumeaux mais pas trop

On vous en parlait déjà cet été car Jumeaux mais pas trop fait parti des films attendus en cette rentrée. Cette comédie d’une heure et demie met en scène Ahmed Sylla et Bertrand Usclat qu’on a adoré dans sa parodie de Brut appelée Broute. Ce film est réalisé par Wilfried Meance et Olivier Ducray qui avait participé au scénario de L’Ascension.

L’histoire ? 33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre… pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie…

Certes le sujet a déjà été traité au cinéma mais le casting composé de Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément, Gérard Jugnot, Isabelle Gélinas, Jean-Michel Lahmi, Nicolas Marié et Jean-Luc Bideau mérite de se déplacer en salle. D’autant plus que le film a déjà été plébiscité au Festival de l’Alpe d’Huez où il a eu le prix du public.

Bande annonce

Sans filtre (ex – Triangle of Sadness)

La Palme d’or à Cannes sort enfin sur les écrans. Ruben Östlund revient à nouveau pour formuler une critique acerbe de notre société et plus particulièrement de la bourgeoisie internationale. Il le dit lui même dans une interview : « dans tous mes films, je veux provoquer des questionnements sur le monde contemporain. »

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

À Cannes le film a été autant adoré que hué, « il s’inscrit dans cette série de films Cannois venant sortir le spectateur de son confort ». Il a été qualifié par notre journaliste Yohan Haddad de « film plus renversant de cette 75e édition ».

Bande annonce

Le sixième enfant

Aujourd’hui sort le premier long métrage de Léopold Legrand. Diplômé de l’INSAS en 2018, il a réalisé depuis plusieurs courts métrages et documentaires remarqués. Dans ce drame d’une heure et demi il met en scène deux familles. D’une part Franck, ferrailleur, et Meriem. Ils ont cinq enfants, un sixième est en route mais ils ont de sérieux problèmes d’argent. D’autre part Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement. En plus d’un scénario a couplé le souffle le casting donne envie : Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla, Damien Bonnard, Marie-Christine Orry, Olivier Rabourdin et Naidra Ayadi.

Bande annonce

The Woman King

Quoi de mieux qu’un film historique cette semaine. Et pas n’importe quelle histoire ! The Woman King retrace l’histoire extraordinaire des Agojié. C’est une unité de guerrières qui protégèrent le royaume de Dahomey au XIXème siècle en Afrique de l’Ouest. Leurs aptitudes et leur fureur n’ont jamais trouvé d’égal. Inspiré de faits réels, The Woman King suit le destin épique de la Générale Nanisca, qui entraîne une nouvelle génération de recrues et les prépare à la bataille contre un ennemi déterminé à détruire leur mode de vie. Réalisé par Gina Prince-Bythewood ce film met en scène Viola Davis, Thuso Mbedu et Lashana Lynch.

Bande annonce

Rétrospective d’Hong Sang-Soo au Reflet Médicis

Cette semaine au Reflet Médicis replongez dans la filmographie d’Hong Sang-Soo. Parmi sa filmographie multi-primée redécouvrez certains de ses chefs-d’oeuvre tel que Haewon et les hommes, Un jour avec, un jour sans. Il y aura également Hill of freedom, Hotel by the river, Yourself and yours, Matins calmes a Seoul.

Visuels : affiche du film Sans Filtre / affiche de la rétrospective Hong Sang-Soo