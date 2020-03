« Sois un homme », l’ode au père de Vincent Ecrepont

Vincent Ecrepont a écrit un texte de théâtre sur la question fondamentale que veut dire Etre un homme. Il le met en scène dans une pièce joyeuse et édifiante. – Le 12 mars à la Comédie de Picardie à Amiens, nous avons assisté à la dernière représentation avant interruption suite aux récentes mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Trois personnages au milieu d’un décor simplifié en quelques formes géométriques vont donner vie, par la force du texte, à une réflexion intense. La pièce est une confrontation entre deux dilemmes : celui de l’ adolescent, en quête de repères et d’identité, et celui du parent qui veut accompagner au mieux les doutes et les délires de son adolescent, ses excès comme ses fragilités, ses besoins d’indépendance comme ses manques de confiance.

Dans un jeu d’identification et de distanciation, trois générations de comédiens se confient et incarnent tour à tour des parents et des adolescents dans une vérité et authenticité admirablement restituée. Les trois comédiens Teddy Bogaert, Sylvain Savard et Laurent Stachnick, défendent avec brio leurs personnages. Tel Ulysse l’ado croise entre Charybde et Scylla et traverse le détroit de Messine entre liberté individuelle et soumission à l’autorité. Avec émotion et sourire.

L’ordre Sois un homme se transforme en accepte la femme, il questionne le langage et dissèque l’ordre social. L’injonction évolue ainsi en un obligatoire rejet de ceux qui enjoignent : le père, la mère, le prof, le grand-père, le beau-père, l’entraîneur, l’ami, etc. Cette partition de personnages questionne les relations que les adolescents, au cours des générations, réinventent avec leur corps, leur langage, leurs réseaux sociaux, leur entourage familial et amoureux.

Vincent Ecrepont, auteur et metteur en scène dirige depuis 1990 sa compagnie. Après des études universitaires à Lille, il se forme au Conservatoire Supérieur de Grenoble Sa conception ici confirmée est celle d’un théâtre résolument engagé dans son époque. Il y a des oeuvres dont on juge la qualité par le final. La pièce de Ecrepont est une admirable production qui sait assurer une tension jusqu’à une astucieuse chute en une leçon de vie psychanalytique donc universelle servie par un motif théâtral épatant.

SOIS UN HOMME

Texte et Mise en scène : Vincent Ecrepont

Avec : Teddy Bogaert, Sylvain Savard, Laurent Stachnick

Durée : 1h10