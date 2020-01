Réservez vos places pour la reprise des idoles de Christophe Honoré

Notre pièce coup de cœur et coup de poing de 2019 revient à l’Odeon du 12 au 26 juin et la bonne nouvelle est tombée : les réservations sont ouvertes.

Tuer le père, casser les idoles. L’acte est biblique, quasi mythologique. Ce que Christophe Honoré propose depuis 2018 à Vidy puis en province et en 2019 à Paris, à l’Odéon, c’est de défier les ordres. Faire parler les morts, ses morts, ses artistes, tous morts du Sida. Les faire rire, les faire jouir encore. Honoré défie le temps et les dieux, et signe un absolu chef-d’oeuvre.

La grande nouvelle est que ces fantômes très attachants reviennent cet été. Ne les manquez pas, ils risqueraient de mourir pour de vrai.

Pour réserver c’est ici

Visuel : ©Jean Louis Fernandez