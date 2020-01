Pascal Rambert et Marina Hands ouvrent le Théâtre 14

C’est l’une des plus belles nouvelles de 2020, le théâtre 14 a ouvert ses portes avec une nouvelle direction dont l’exigence a été actée dès hier soir.

Mathieu Touzé et Édouard Chapot étaient plus qu’émus hier pour lancer leur première saison très axée sur le théâtre contemporain, engagé et puissant. Mathieu a partagé un vœux : celui de « sauver le Théâtre du divertissement ».

Ce sont 4 artistes associés, Estelle N’Tsendé, Océane Cairaty, Sephora Pondi, Yuming Hey et 15 spectacles qui viendront éclairer le monde, non plus en fait , « sauver le monde » !

Pour l’ouverture, trois soirs sous la coupe de Pascal Rambert. Trois pièces qui découpent l’amour. Le début, la fin et la réconciliation. L’occasion de rappeler que ce soir se donne LE tube théâtral Clôture de l’Amour, traduit en tant de langues, et joué partout, dans sa distribution reine : Stanislas Nordey et Audrey Bonnet. C’est complet, mais tentez la liste d’attente !

Hier soir, place au grand commencement avec Le début de l’A, et quel beau symbole d’ouvrir sur l’amour naissant ! Nous ne sommes pas chez Musset ici, et la langue de Rambert râpe, avale et recrache. L’amour ici est une passion qui nous rend fou, saisis par le manque viscéral de l’absent. Elle, c’est Marina Hands, marraine du Théâtre 14 et pensionnaire de la Comédie Française, lui c’est Pascal Rambert qui signait il y a peu, en ouverture du Festival d’Avignon et dans la Cour d’Honneur, un monument sur le langage, Architecture.

Pour cette lecture, ils sont accompagnés par les riffs de Alexandre Meyer qui permet de rapprocher New-York et Paris. Car la ville pour Rambert « est un visage où je te reconnais ». Il insiste, inspiré, sur les noms des rues et des métros. Et, dans ce texte écrit il y a 20 ans, il y a toute la fougue de l’amant et la maîtresse séparés.

Après ces trois jours d’ouverture (et il reste de la place pour Reconstitution le 22), la création viendra. Du 28 janvier au 8 février, Anne Théron mettra en scène Supervision, le texte de Sonia Chiambretto avec une distribution de rêve : Frédéric Fisbach, Julie Moreau et Adrien Serre.

Visuel : ABN