Marie Tudor à La Comédie Nation

Pour Marie Tudor, Victor Hugo se transforme en Shakespeare pour raconter l’histoire d’un amour mis en échec par la raison d’État. Le drame romantique en trois actes de l’académicien oblige à un respect du texte. À la comédie Nation, une troupe y parvient.

Un drame romantique

Marie Tudor est un drame romantique dont la première représentation eut lieu au théâtre de la Porte-Saint-Martin le 6 novembre 1833. Hormis la reine et Simon Renard, les autres personnages principaux de la pièce ont été inventés. Rappelons en l’argument : À Londres, en 1553, Marie Tudor, reine catholique d’Angleterre, développe une relation amoureuse avec Fabiano Fabiani, un séduisant aventurier. Les nobles de la cour complotent pour essayer de faire tomber Fabiano et s’appuient sur Simon Renard, le légat de Philippe, prince des Espagnes, son futur époux. Fabiano séduit la belle Jane, une jeune orpheline recueillie par un ouvrier-ciseleur nommé Gilbert qui s’apprête à l’épouser. Fabiano Fabiani a appris que Jane est la fille héritière de lord Talbot, assassiné, qui céda tous ses biens à la souveraine. Surpris par Gilbert, Fabiano lui révèle qu’il est l’amant de Jane. Gilbert ne pense plus qu’à se venger et devient l’instrument de Simon Renard qui le mène devant la reine. Gilbert révèle alors à la souveraine l’origine de Jane et demande que la jeune fille soit rétablie dans ses droits. Il donne sa vie en échange. Marie fait arrêter son amant et Gilbert qu’elle accuse de régicide. Ils doivent être tous les deux exécutés. La suite est tragique. Mais nous serons sauvés par une fin à la Molière.

Une belle scénographie

La mise en scène et la mise en lumière inventée par Mariam Mestar et Joanna Flahault font le choix de tableaux cinématographiques accueillant au mieux le jeu des acteurs. Et comme nous sommes au théâtre, les deux complices ont fabriqué une expérience spectateur qui se double d’une sensation immersive. Dès les premiers accords, nous voila transportés sur quai mal éclairé de Londres.

Des comédiens impressionnants

Mariam Mestar (la comédienne qui joue Marie Tudor est intense, elle saura parfois être glaçante) et Camille Delpech (elle est une Jane formidable traversée par le désir) déjà applaudies dans Lucrece Borgia sont merveilleuses. Victor Hugo, on le sait, invente des histoires captivantes et les deux journées de Marie Tudor sont emmenées tambour battant. La troupe respecte cette course haletante du destin et du drame. Les comédiens sont magnifiques. Ils nous emmènent le long d’une traversée des mots de Victor Hugo où les passions amoureuses ne lâchent rien devant les intrigues noires de palais. La pièce affinée est un très bon moment de théâtre.

Marie Tudor de Victor Hugo

Mise en scène : Joanna Flahault & Mariam Mestar

Avec Mariam MESTAR, Joanna FLAHAULT, Camille DELPECH, Etienne FAURE, Drys PENTHIER, Guillaume LAURO LILLO Comédie Nation les vendredis à 21:00

