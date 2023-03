Taïro prend un virage à 360° dans son nouvel album

Après en avoir dévoilé la première partie en octobre dernier, Taïro revient avec la deuxième partie de son album “360”. Un opus empreint de maturité et dans lequel il se dévoile avec sincérité. D’ondes caribéennes en ballade, de beats drill en contretemps jamaïcain, Taïro offre une production résolument moderne, aérienne et terriblement efficace. Actuellement en tournée dans toute la France, le chanteur sera en concert à l’Olympia le samedi 25 mars prochain. Toute la culture l’a rencontré dans son nouveau studio du 18e arrondissement.

Toute la culture : Vous sortez la deuxième partie de l’album 360. Quelle signification a ce titre pour vous ?

Taïro : C’est une manière de dire que mon album n’est pas un album de rap, ni de reggae, ni de dancehall et encore moins de RnB. Mais il y a un peu de tout ça. C’est un album qui va dans toutes les directions. C’est aussi inspiré de beaucoup d’univers. Chaque chanson a son petit univers. C’est la raison du titre “360”.

De quoi avez-vous parler à travers ces 12 titres ?

On y retrouve des chansons d’amour comme Eternel Love et Slow down avec S.Pri Noir. Le premier titre, Crois en tes rêves, renvoie à la confiance en soi. J’aborde la façon dont la société sous-estime parfois les gens. C’est un morceau où je m’adresse à mes frères et sœurs en disant qu’ils ont tout ce qu’il faut en eux.

Comment a été reçu le premier volet sorti en octobre dernier ?

Assez bien ! En tout cas, quand je lis les messages que je reçois via les réseaux sociaux ou quand je vois la manière dont les gens chantent les chansons pendant les concerts, je m’aperçois que ça leur a beaucoup plu. Les chiffres du streaming sont plutôt bons. On a même dépassé le million. Mais après, je suis surtout content du disque que j’ai fait. C’est vrai que j’avais très envie de savoir ce que les gens allaient en penser. Mais c’est plus à eux qu’il faudrait poser la question.

Votre nouvel album est marqué aussi par le titre Fais les bouger avec le célèbre duo Amadou & Mariam. Que représente ce duo pour vous ?

Pour moi, ce duo représente l’intention de faire du bien aux gens. Avec eux, il n’y a pas de calcul. C’est vraiment une inspiration spontanée. Il n’y a pas cette tentation de répondre à une mode, à une demande, à un format. Ils ont aussi l’audace de se jeter dans le vide et de s’offrir complètement, peu importe qui est en face d’eux. Ils ne jugent pas les gens ce qu’ils ont l’air d’être. En tout cas, il y a quelque-chose d’extrêmement sincère chez eux. Moi-même, j’essaie d’être le plus honnête possible avec les gens.

Comment avez-vous sollicité les autres artistes qui participent à l’album ?

Ce sont pour la plupart des gens que je connais. J’ai un défaut, c’est que j’ai du mal à frapper à la porte des gens que je ne connais pas, alors qu’il y a plein d’artistes que j’aime beaucoup et qui sont sans doute très sympathiques. C’est une démarche que je ne sais pas trop faire. Amadou & Mariam, je ne les connaissais pas très bien, mais je les ai croisés plusieurs fois en tournée. On a sympathisé, on a même une personne en commun qui travaille sur nos deux projets. La connexion a été facile entre eux. Je leur ai présenté la maquette pour faire le titre et, au moment où je les ai vus sourire en écoutant, j’ai trouvé ça super !

Vous êtes en tournée dans toute la France. Vous serez à l’Olympia le 25 mars prochain. Comment préparez-vous ce concert ?

Avec mon équipe, on a déjà préparé un nouveau spectacle sur lequel on a travaillé en répétition et en résidence à Paris et à Caen. Un metteur en scène est venu nous aider pour donner un point de vue extérieur sur la façon dont on pouvait construire le spectacle. C’était très enrichissant et très intéressant. On va donc arriver à l’Olympia avec quelque-chose de déjà rodé. Évidemment, il y aura des invités surprises. En plus pour moi l’Olympia, c’est la Rolls-Royce des salles parisiennes, même si j’ai déjà fait l’Olympia deux fois.

Avez-vous un dernier mot pour les personnes qui aiment votre musique et vous suivent depuis toutes ces années ?

Je les invite à découvrir mon nouvel album. Il faut prendre le temps d’écouter toutes les chansons. Il y a vingt-cinq titres en tout. C’est un album qui raconte plein de choses et avec lequel on peut voyager. Je souhaite aussi aux gens, beaucoup de bonheur et de paix.

Photos : © Arthur Delloye.