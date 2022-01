David Azencot ose tout et le public en redemande



Après une longue, trop longue, carrière dans la pub, David Azencot a pris son destin en main pour devenir humoriste. Il présente son spectacle partout en France dont l’Espace Gerson à Lyon. Humour décapant, formule tranchante, il ne nous épargne rien.

Un fils de pub qui a mal tourné

Alors qu’il se rêvait journaliste après des études « interminables », il se lance dans la pub. Ces10 ans de carrière dans la pub comme concepteur-rédacteur jusqu’en 2010, lui ont montré le chemin qu’il ne souhaitait plus prendre.

Il garde de cette époque l’esprit vif, aiguisé, le sens de la formule et un très fort goût pour la provocation.

Il devient auteur et humoriste pour « Studio Bagel » notamment et cartonne sur Youtube, puis sur Canal +. Son esprit frondeur et caustique ravit les jeunes et les moins jeunes.

Inflammable

Ne craignant rien, ni personne, ne refusant jamais une occasion de faire un bon mot ou une provocation, il tourne ses deux spectacles « Fils de pub » et « Inflammable » « C’est raccord avec moi car je suis juif, donc combustible. » dans toute la France. Partout, le public hurle de rire et apprécie son ironie mordante et sans limite, ni tabou. Maniant humour noir, trash, absurde et une profonde « bienveillance » il touche à tout et se brûle souvent.

Ça va aller

A l’occasion de la sortie de son dernier spectacle « Ça va aller », il a beaucoup réfléchi et s’est assagi, au moins a-t-il essayé. Il crée un spectacle « optimiste, bienveillant et inclusif ». Il s’est appuyé sur son expérience de confinement pour faire le point et ne plus retourner « au monde d’avant ». Plein de bonnes intentions, il veut du bien à la terre entière où il ne manque pas de trouver des solutions originales et décapantes aux grands problèmes de l’humanité.

Ou au moins le croit-il ?

Ilan Levy

David Azencot « Ça va aller »

Du 2 au 5 février à Lyon. Espace Gerson

Puis en tournée

2 mars à Paris. La nouvelle Seine

2 mars à Toulouse. La Comédie de Toulouse

4 au 5 mai à Rouen. Théâtre de l’Ouest

22 au 23 juillet à Bourg les Valence. L’Appart café

https://davidazencot.fr/