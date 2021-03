Alrima se dévoile dans son nouvel album « Royaume »

Après son premier album « Fuego » en 2018 et sa dernière mixtape « C’est léger » en 2019, Alrima fait son grand retour avec « Royaume ». Un second album plus intime, composé de chansons personnelles et de chansons plus festives. A l’occasion de la sortie de l’opus, Toute la culture a rencontré le rappeur dans les locaux de l’Agence Rise Up dans le 15e arrondissement de Paris.

En ce mardi après-midi du mois de mars, Alrima est de bonne humeur malgré son petit retard à l’interview. Le rappeur est excité à l’idée de promouvoir son « Royaume », le titre de son second album qui sort ce vendredi 12 mars. Dans cet opus de 16 titres, Alrima vide le sac : « J’ai pris la décision de dévoiler un peu ma vie personnelle », dit-il. Justement, « Royaume » est un album personnel. En effet, pour la première fois depuis son premier album « Fuego » en 2018 et la naissance de ses deux enfants, Alrima dévoile sa vie de mari et de jeune père de famille. « Avec « Royaume », j’ai voulu faire comprendre aux gens que j’ai aussi une famille derrière », explique le rappeur.

« Royaume », la chanson qui « a choqué beaucoup de personnes »

Et c’est avec la chanson éponyme de l’album que le rappeur se livre et exprime sa tendresse envers sa femme et ses deux enfants qu’il aime profondément et auxquels il promet d’être toujours présent, « quoi qu’il advienne ». C’est donc son « Royaume ». Un titre bien salué par le public et qui, selon Alrima, « a choqué beaucoup de personnes »: « C’est une chanson que j’ai écrite avec le cœur et quand c’est écrit avec le cœur, forcément ça marche, admet-il. Les gens ont été agréablement surpris par ce titre. C‘est vrai que je n’avais pas l’habitude de faire des sons comme ça. » Et pour Alrima, se livrer ça a aussi du bon : « Maintenant, je suis tranquille, je suis relâché. Je n’ai rien à cacher même si je ne montre pas la tête de mes enfants sur les réseaux sociaux. »

Malgré son côté touchant et sensible, « Alriri » (comme ses fans le surnomme) n’a cependant rien perdu son côté ambianceur que le public lui connait. Les titres (Danse dans le Block, Tout va béné ou encore J’ai envie) peuvent en témoigner. « Je suis quelqu’un aime bien rigoler, danser, dit-il. Je suis tellement de bonne humeur tout le temps que j’ai envie de le transmettre par des sons dansants. »

Alrima, qui a connu « un engouement médiatique » avec le titre « Claquettes Chaussettes » en 2017, estime que le moment n’est pas encore venu pour faire un premier bilan de sa jeune carrière : « Il me reste encore du chemin à parcourir. » Preuve que son second album « Royaume » n’est sans doute pas le dernier !

Visuels : Photos promos Agence Rise Up.

Alrima, Royaume, Anubis Publishing (16 titres)=1. Feat Faouzi, 2. Jack Da, 3. J’ai envie, 4. Jusqu’au bout (feat Hatik), 5. La GN, 6. Fidèle, 7. Ma chérie, 8. Royaume, 9. Ma journée, 10. Millions (feat Dinor Rdt), 11. Bellek, 12. C’est comment, 13. Ma nana, 14. Quand même, 15. Tout va béné, 16. Danse dans le Block (feat Coolio, Brah, Doulkha, Jafi, Kanes, KPoint et Popey).