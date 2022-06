« Danse macabre », le show de résistance des Dakh Daughters débarque à l’Odéon aux ateliers Berthier

Le metteur en scène ukrainien Vlad Troistkyi s’est saisi de l’indispensable et de l’impossible. Avec le groupe de rock Dakh Daughters, il a créé Dance macabre, un spectacle de résistance. Réfugiée à Vire depuis le mois de mars, l’équipe artistique a conçu ce spectacle comme une performance d’ Art Front pour continuer à témoigner de la féroce guerre menée contre son peuple par Poutine et son clan.

Rendre compte

Avant que le show ne devienne un témoignage de l’horreur de la guerre qui a lieu aujourd’hui, avant qu’une sirène d’alerte à la bombe interrompe sur scène un show classique pour peu que le groupe rock ukrainien puisse se qualifier de classique. Avant ce basculement tout ressemble à un concert normal. On aura toutefois entendu la malheureusement si célèbre chanson Des roses pour le Donbass. Elle est célèbre, car elle fut scandée sur le Maidan aux heures les plus sombres de la révolution.

Rappelons que le 21 novembre 2013 à la suite de la décision du gouvernement ukrainien de ne pas signer un accord d’association avec l’Union européenne au profit d’un accord avec la Russie éclate dans le pays un mouvement de protestation qui débouchera sur la révolution de la dignité de 2014, également dénommée révolution de Maïdan. La chanson Des Roses pour le Donbass devient l’hymne de l’âme ukrainienne, de cette âme aujourd’hui figurée par son président Volodymyr Zelensky, une âme qui rêve d’Europe et de démocratie et qui cauchemarde l’holodomor de Staline, le communisme et ses héritiers du Kremlin.

Passant de la rage, au rire, à la mélancolie, le visage fardé de blanc, les lèvres rouges et saillantes, les sourcils noirs, les Dakh Daughters sont les filles, les héritières, du théâtre Dakh créé il y a plus de 20 ans par Vlad Troitsky, à Kiev. C’est le même Vlad Troitsky qui décide en mars de quitter son pays, de déplacer sa ligne de front apres avoir réalisé qu’il sera bien plus utile à son pays si avec les DakhaBrakha et les DakhDaughters il monte et présente des spectacles anti-Poutine en Europe et en Amérique.

Accueillis en mars par le Préau CDN de Normandie-Vire dirigé par Lucie Berelowitsch, ensemble, ils créent un nouveau spectacle théâtral et musical, témoignage de leur déracinement, de l’exil et des souffrances vécus chaque jour par la guerre. Danse Macabre répond ainsi à un besoin urgent de création et d’art, pour faire front ensemble contre la guerre.

Comment faire front lorsque la guerre surgit ?

À travers leurs témoignages et ceux de femmes ordinaires, les six comédiennes et chanteuses ukrainiennes nous livrent des histoires poignantes, racontent la douleur pudique de vivre le conflit au quotidien, expliquent la façon dont la guerre a transformé leur rapport à la vie et à leur famille. En mêlant à ces récits leurs nouvelles compositions musicales, les Dakh Daughters et le metteur en scène Vlad Troitskyi exposent avec force l’horreur. Faire front c’est ne jamais cesser de créer pour raconter et raconter encore.

La pièce qui déborde d’émotions est d’une rare beauté visuelle et bien sûr sonore. Les nouvelles chansons (traduites en francais) gardent la poésie habituelle du band. Et puis il y a ce quelque chose impossible à nommer et à décrire et qui cette énergie vitale dégagée par les comédiennes-musiciennes. Une énergie qui débarque le 16 Juin à L’Odeon Atelier Berthier.

Danse Macabre, Mise en scène Vladislav Troistkyi, Avec Tetiana Troitska et les Dakh Daughters : Natacha Charpe, Natalia Halanevych, Ruslana Khazipova, Solomia Melnyk, et Anna Nikitina, Jeudi 16 juin 2022, à 20h, Théâtre de l’Odéon, Ateliers Berthier Paris. Lien de réservation. Durée • 1h30. À partir de 14 ans

La recette de cette soirée sera reversée à l’association France-Ukraine

visuels © Oleksandr Kosmach