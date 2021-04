Le rappeur américain Black Rob est décédé

Après la mort de DMX la semaine dernière, le monde pleure une autre légende du rap américain, Black Rob décédé ce samedi 17 avril dans un hôpital d’Atlanta.

Le rappeur de 51 ans anciennement signé sur le label Bad Boy est mort ce samedi 17 avril. C’est Marc Curry, un autre artiste du label qui a annoncé la triste nouvelle sur une vidéo Instagram, à peine une heure après sa mort. Il avait lancé un GoFundMe il y a quelques jours pour récolter de l’argent pour l’aider à payer ses factures médicales alors que son état s’aggravait. Les circonstances de son décès n’ont pas été confirmées par sa famille, mais selon son ami DJ Self il souffrait de problèmes rénaux.

Une longue carrière

Né le 12 juillet 1969, Robert Ross de son vrai nom a grandit à Harlem à New York et à commencé à rapper à seulement onze ans, par l’influence des artistes issus de son quartier, Slick Rick and Doug E. Fresh. Il soulignait dans une interview de 2013, la saveur particulière du rap d’Harlem :

« What makes the Harlem thing stand-out is because it has that pick-me-up kinda sound. It’s like, “Oh, it’s gotta a little flavor. I could dance to this”. You’re gonna talk about a little bit of money, a little bit of drugs. Harlem got that formula that’s been going on forever. »

Il se fait connaître grâce à son premier groupe Schizophrenic, sous le nom de scène Bacardi Rob. Il s’associe ensuite au label Bad Boy à 22 ans en participant à un remix de Come See Me du groupe d’Atlanta 112 et collabore avec Puff Daddy, The Notorious B.I.G, et Ol Dirty Bastard.

Après l’assassinat de Notorious B.I.G en mars 1997, et sous l’impulsion de Diddy, il est rapidement mis sous les feux des projecteurs. C’est en 1999 qu’il se fait un véritable nom sur la scène du rap us avec son single « Woah! » à l’occasion de la sortie de son nouvel album Life Story. Il sera certifié disque de platine. Black Rob y contait ses démêlés avec la justice, la violence de son quartier, les fusillades et les disputes familiales.

En 2010, il met fin à sa collaboration avec le label Bad Boy pour signer chez Duck Down Records, avec lequel il sortira ses deux derniers opus qui ne trouvèrent pas le même succès. Il aura publié quatre albums studio : Life Story (2000), The Black Rob Report (2005), Game Tested, Streets Approved (2011) et Genuine Article (2015).

De nombreux artistes ont présenté leurs condoléances à Black Rob sur les réseaux sociaux notamment Diddy, Missy Eliott, L.L Cool, GZA et Styles P.

RIP BLACK ROB… sad news hard week… ?????? — QTip (@QtipTheAbstract) April 17, 2021

Visuel : Pochette de l’album Life Story