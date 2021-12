Le meilleur hit des années 2000, par le youtubeur Squeezie : à la hauteur de l’hommage

Toutes les générations qui ont grandi dans les années 2000 se souviennent des sons emblématiques qui envahissaient les radios à ce moment-là. Le youtubeur Squeezie a décidé d’en faire l’hommage sous la forme d’un challenge : créer une musique « années 2000 » en 3 jours. Le phénomène prend de l’ampleur… à suivre !

La genèse du projet

Squeezie avait déjà créé un concept similaire en juin 2019 avec sa vidéo « Qui fera le meilleur hit de l’été ? (en 3 jours) » La vidéo en elle-même avait comptabilisé pas loin de 20 millions de vues. L’idée est reprise ce mois-ci, deux ans plus tard, avec cette fois le thème des années 2000. Deux équipes, composées de trois à quatre personnes, s’affrontent lors de ce challenge qui leur demande, en trois jours, de créer un titre aux sonorités « années 2000 ». Tout doit être pensé : de la production musicale aux paroles, en passant par les premières idées du clip, qui sera tourné dans les semaines qui suivent. Les youtubeurs et artistes invités sont finalement au nombre de six : Myd , le DJ ayant signé chez Ed Banger Records, mais aussi Krono (KronoMuzik), Maskey , Le Motif , S2keyz et la chanteuse Toldya. Dans une interview par Popcorn , Squeezie explique que l’idée est d’abord venue de Maskey, puis le projet a peu à peu mûri jusqu’à la création des deux titres.

L’immersion

Chaque équipe a réfléchi pour trouver une inspiration venant d’un groupe des années 2000. Maskey, Le Motif et S2keyz décident de miser sur le groupe de hip-hop 113 tandis que Squeezie, Myd et Krono se lancent sur le fameux groupe moldave O-Zone qui n’est plus à présenter, ayant touché toute une génération avec le titre Dragostea din tei. Les deux équipes se retrouvent enfermées dans leur studio respectif et la composition de la musique commence. Il faut s’immerger de nouveau dans l’ambiance des années 2000 : quelles basses ? Quels synthés ? Y’avait-il des sons d’ambiance et dans quel contexte ? « Ça me rappelle Secret Story » lance Olivier, aussi nommé Le Motif : l’immersion est totale. Les idées pour les clips commencent à fuser. Et il faudra bien trouver quelqu’un pour enseigner le roumain à notre deuxième équipe, qui ne démord pas quant à son idée de départ farfelue ! Et pourquoi pas un peu de clavecin pour rendre la chanson encore plus atypique ?

C’est dans cette atmosphère (malgré tout) studieuse que les différentes personnalités commencent à échafauder des plans pour déstabiliser leurs adversaires. Ambiance bon enfant au rendez-vous, on se demande bien comment ils ont réussi à boucler leurs sons en seulement trois jours face à tous ces imprévus. Le talent et la passion ont du leur donner des ailes, me direz-vous. Et vous aurez raison.

Et ce n’est pas fini…

Il faut bien une équipe gagnante à ce challenge. La première étape consiste à convaincre un jury composé… de Rim’K ! L’un des rappeurs du groupe 113. Inutile de préciser que l’une des équipes se retrouve plutôt avantagée. Cependant, le match n’est pas terminé ! A l’image de ce qui se faisait dans les années 2000, les singles sont en vente gravés sur un CD. Ils sont à retrouver dans les magasins Lidl pour 4.90 euros et le titre qui fera le plus de ventes sera finalement le grand gagnant de la compétition. Les bénéfices sont tous reversés au Secours populaire.

L’histoire ne se termine pas là. Contrairement à ce qu’on aurait pu penser, la chanson Time time, produite durant ce challenge, et qui reprend les codes du groupe O-Zone, est celle qui explose les compteurs en terme de nombre de vues sur Youtube, atteignant les 17 millions cette semaine. Ambiance Skandal, sa rivale, en obtient (seulement) plus de 8 millions. Time time pourrait-elle même s’exporter à l’étranger ? « Je sais que ça tourne un peu en Roumanie pour le moment« , répond le youtubeur Squeezie à Popcorn. Les internautes s’enflamment déjà : et si Time time devenait l’une de ces chansons emblématiques qui traversent le temps ?

En attendant, retrouvez la vidéo du challenge : ici.

Le clip de Time time : là.

Celui d’Ambiance Skandal : ici.

Visuel : pochettes des singles respectifs