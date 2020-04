La sélection des disques POP-ROCK-INDÉ-ELECTRO-RAP du confinement

La rédaction reprend la bonne habitude de vous livrer ses pépites mensuelles. En émulation et en complicité avec la rubrique « classique et lyrique » les rédacteurs pop-rock-electro et rap vous racontent les disques qu’ils ont écoutés bien enfermés chez eux. A vos playlists et à vos casques…

“Everything else has gone wrong” Bombay Bicycle Club

Quelle déception que le concert au Trabendo le 22 mars ait été annulé. Le concert à Paris du groupe devait fêter la sortie de leur nouvel album. Après six années d’un trop long silence, le groupe de pop anglais revient sur le devant de la scène avec un nouvel album bien plus rock ! Une instrumentalisation aventureuse, des lignes mélodiques électriques, une rythmique qui agit comme une bonne dose de vitamine qui nous emportent bien loin du climax anxiogène du coronavirus. “Tout le reste a mal tourné” mais leur album va super bien tourné on vous l’assure, alors gardez votre “stereo on”.

Pour acheter l’album ici.

“Earth” de EOB

Le guitariste de Radiohead est de retour! Après un live saisissant pour la soirée organisée par Jenny Beth au YOYO au début du mois, on veut savoir ce qu’il en est de Ed O’Brien soit EOB. Quatre ans d’écriture (au Brésil) pour arriver au nouvel album qui marque le début de la carrière solo du guitariste du groupe iconique Radiohead qui sortira le 17 avril. Envie de revoir vos classiques rock ? On vous propose un air de radiohead plus énergique et sans mélancolie. L’album “Earth” nous offre des sons aériens, une dynamique qui nous propulse soit au centre de la Terre au grès de ces vibrations douces et stimulantes, comme une symphonie des éléments, “no more loneliness” la voix du chanteur nous transporte dans des horizons imaginaires en Shangri-La ou au Brazil. Une invitation au voyage sans risques que du plaisir!

Nouvel album de Volo, « Avec mon frère », à la fois doux et déchirant

Si vous ne connaissez pas encore le groupe Volo, vous êtes chanceux car vous allez pouvoir le découvrir de la meilleure des manières. Les frères Volo viennent en effet de sortir leur 6ème album studio, accompagnés de leur nouveau partenaire, Alexis Campet. Dans « Avec son frère », on y retrouve leur marque de fabrique, des chansons guitare-voix (mais pas que…), qui racontent la vie, l’amour, le temps qui passe, l’engagement et leurs doutes. Pour les découvrir, ruez-vous sur leur clip qui vient juste de sortir, « En vérité », inspiré de la correspondance de George Sand et d’Alfred de Musset. Ils nous avaient déjà offerts dans un précédent album une des plus belles chansons d’amour avec « T’es belle », et voilà maintenant une chanson de haut vol sur la fin d’un amour (une autre pépite aussi à écouter, « Depuis quand », à pleurer). On vous laisse découvrir le clip avec la danseuse et chorégraphe Juliette Morel, découverte dans Weaver Quintet. Jean-Emmanuel P.

« Color theory » de Soccer Mommy

En ces temps de confinement, il est peut être assez particulier d’écouter des albums tristes. Et pourtant, le nouvel, et second, album de Sophie Allison reste une pure merveille. Dans cette ambiance calme, la plupart des sujets traumatiques vécus par la compositrice américaine sont abordés. La poésie apportée par ses textes, articulée au travers de parties instrumentales touchantes, et époustouflante. Après un premier album, succès aussi flamboyant qu’inattendu, le second prend la suite de la meilleure des manières possibles. Le rock Indé, assez calme, créé par la compositrice de talent, magnifie à merveille les textes mélancoliques de la chanteuse. S’en créé donc une œuvre poignante, qui touche en plein cœur. À ne surtout pas louper, pour les soirées tristes made in confinement.

Les rééditions de FCom

FCom est le fruit de la rencontre à la fin des années 80 entre de deux pionniers de la scène électronique française : Laurent Garnier et Eric Morand. Le label fête les 25 ans de sa naissance et pour cette occasion réédite des monuments de ce qui deviendra la french touch. Il vous faudra patienter jusqu’au 24 avril pour les écouter. Cela commencera avec le remastering de certains titres de Dune, entendez Laurent Garnier & Pascal Feos mais aussi Scan X, St Germain, Mr Oizo et Toni Mono. Amélie Blaustein Niddam

Visuel : F Com