La Villette vous invite à vivre 100% de sensations avec la Golden Stage

Le festival pluridisciplinaire 100% vous convie au cœur de la Villette pendant tout le mois d’avril pour offrir vous la dose d’aspiration nécessaire pour s’élancer avec énergie dans ce nouveau printemps. Venez profitez de l’ambiance frénétique des spectacles Unbounded et Rave Lucid, présentés jusqu’au 2 avril à 20h sur la Golden Stage.

Le trio 100% féminin Femme Fatale

La scène partagée du Golden Stage décline tout un tissage de danses plurielles, du popping à l’électro autour de l’expérience du vivre ensemble. Dans une ambiance vibrante, les énergies complémentaires d’Ensemble(s) dialoguent pour un rendez vous plus que jamais incontournable des amateurs de danse et de culture hip hop.

Femme Fatale est le premier groupe à se produire sur scène sous les encouragement d’un public surmotivé, échauffé par le rappeur Vicelow de l’ancien groupe Saïan Supa Crew. Le trio essentiellement féminin, composé de trois artistes d’horizons différents venants du Mexique, de Corée du Sud et de France, célèbrent leur singularité dans leur nouvelle création Unbounded. Ce spectacle, comme son titre le laisse entendre, dépasse les limites des conventions sociales, et nous laisse découvrir un univers parallèle, et peut être espéré, qui se joue des notions de rôle et de genre. Des musiques riches de sens, comme « Men’s World » et « I put a spell on you » accompagnent les pas techniques des trois danseuses entre popping et locking, pour livrer une performance scénique éclatante. Elle louent également certains mouvements au voguing et au waacking, toujours très fluides et parfaitement maîtrisés qui libèrent les lueurs intenses et singulières de chacune des membres du groupe.

Le groupe 100% hypnotique Mazel Freten

Après une courte entracte, comblée chaleureusement par le rappeur Vicelow, le second groupe Mazel Freten, co dirigé par Brandon Masele et Laura Defretin entrent en scène pour présenter Rave Lucid. Une troupe de 11 danseurs s’élancent sur la piste et captivent le public en un réel moment de transe : les bras se disloquent, la température augmente, les corps s’électrifient et nous emportent dans le monde hypnotique de l’électro. Une sublime création de lumières, aussi troublante qu’un film de Gaspar Noé et une composition musicale tout aussi puissante assiste cette épreuve d’endurance, qui parvient presque à faire transpirer le public. En plus d’être une performance d’une énergie épatante, ce spectacle interroge avec subtilité les rapports sociaux institués par la danse électro à l’ère d’internet.

Une tournée exceptionnelle du Golden Stage dans toute la France est programmée en 2022 et on vous invite suivre ça de très près!

Visuels : © Rave Lucid, 2022, GOLDEN STAGE.