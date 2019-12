Agenda classique et lyrique de la semaine du 17 décembre

Les vacances s’approchent et la grève continue… Mais de nombreux concerts sont maintenus, alors il faut en profiter pleinement pour compenser la galère quotidienne ! L’équipe classique et lyrique de Toute La Culture a sélectionné pour vous les meilleurs des concerts et représentations de la semaine !

Par Victoria Okada, Paul Fourier, Yaël Hirsch

Mardi 17 décembre

12h30 au Musée d’Orsay, Jean Rondeau interprètera les Variations Goldberg de Bach en toute liberté au clavecin.

20h à Chapelle Saint-Marc à Lyon, Le Concert de l’Hostel Dieu propose un concert de Noël anglais, éclairés à la bougie, chants a cappella théâtralisés par des processions et mises en espace. De la Renaissance au XXe siècle, polyphonies a cappella et jeux de cloches apporteront un moment de joie et de ravissement.

20h30 à l’Eglise Saint-Sulpice, la Maîtrise de Notre-Dame de Paris donnera l’un de ses concerts de Noël sous la direction de H. Chalet, S. Dieudonné et E. Fleury, avec Philippe Lefebvre (grand orgue) et Yves Castagnet (orgue de chœur)

20h30, si vous souhaitez partir à la découverte des airs de concert et scènes extraites d’opéras inachevés de Mozart, filez à la Philharmonie de Paris pour le concert dirigé par Raphaël Pichon. On retrouvera le même programme, le lendemain, à l’Opéra de Bordeaux.

Mercredi 18 décembre

20h à la Salle Cortot, Aline Zylberajch, Aurélien Delage et Philippe Grisvard vont jouer pour la première fois à Paris sur une copie du piano Gottfried Silbermann 1749 sur lequel Jean-Sebastien Bach avait improvisé sur le thème de l’offrande musicale. On entendra des œuvres de fils de Bach, Johann Christophe Friedrich, Carl Philipp Emanuel ainsi que Johann Christian Bach.

Toujours à 20h à l’Auditorium de Radio France, Olivier Latry, titulaire des grandes orgues de Notre-Dame de Paris, jouera Messian, Vierne, Dupré, Franck…

Comment faire pleurer un public ? Est-ce qu’une lumière diagonale peut changer l’intensité dramatique ? Pourquoi certains accords nous rendent joyeux, anxieux ou mélancoliques ? Réponse à 22h à la salle Bizet de l’Opéra Comique, entrée par la porte 8 de la rue Marivaux.

Jeudi 19 décembre

20h, le contre-ténor Jakub Józef Orlinski est au théâtre des Champs-Élysées. Un joli cadeau comme ça, ça ne se rate pas !



20h (et jusqu’au 22 décembre), on ne sait pas encore si elle sera « grise », mais La Périchole d’Offenbach sera à l’Opéra Royal de Versailles (avec Aude Extrémo, François Rougier, Alexandre Duhamel, Eric Huchet… et les Musiciens du Louvre dirigé par Marc Minkowski)

De retour au Théâtre de l’Athénée, à 20h, Les Brigands et le Palazzetto Bru Zane proposent de redécouvrir un grand succès de Maurice Yvain, Yes ! à mi-chemin entre l’opérette et la comédie musicale. Jusqu’au 16 janvier.

20h à la Salle Cortot, le Centre de Musique de Chambre de Paris propose le premier concert d’une nouvelle série « Le Serpent à sonate« , avec des Sonates de Scarlatti par Lucas Debargue.

Les fans de Valery Gergiev ne doivent pas manquer à 20h30 à la Philharmonie de Paris, (et également le vendredi 20 décembre) le concert de l’Orchestre de Paris et du Chœur de l’Orchestre de Paris ! Au programme : Debussy et Stravinsky, avec Julie Fuchs et Sandrine Piau.

Toujours à 20h30 à la Fondation Louis Vuitton, un autre récital avec les Variations Goldberg de la semaine, cette fois au piano par David Frey.

Vendredi 20 décembre

Versailles fête Noël à 20h30 avec La Chapelle Harmonique et Valentin Tournet, artiste en résidence de la saison. Le jeune chef dirige le Magnificat de Bach, avec notamment la basse Stephan MacLeod.

L’Orchestre philharmonique de Radio France propose un Noël en tango ! A 20h à l’auditorium de Radio France (également le samedi 21 à 20h), on fait un voyage Buenos Aires-Paris-Helsinki, où le pianiste Jean-Yves Thibaudet joue le Tango Concerto que le compositeur américain Aaron Zigman a écrit pour lui.

Du vendredi 20 au dimanche 22 décembre

Les Arts Florissants fêtent leurs 40 ans à la Philharmonie ! Masterclasses, rencontres avec William Christie et Paul Agnew, exposition de costumes, concerts de Noël baroque, concerts participatifs, concerts-promenades au Musée de la musique… Le programme est très riche. A ne pas manquer sans aucun prétexte, la grève n’est pas un obstacle pour une telle fête !

Samedi 21 décembre

20 h à l’Opéra de Massy, Raphaël Pichon dirige son Ensemble Pygmalion dans le programme Liberta ! (dont le disque vient de sortir chez Harmonia Mundi) qui réunit des œuvres vocales de Mozart écrites entre 1782 et 1786. Avec notamment la jeune mezzo Adèle Charvet et la basse argentine Nahuel Di Pierro.

Dimanche 22 décembre

à 16h30 à la Philharmonie, l’Orchestre national d’Ile de France, sous la direction de Joshua Weilerstein, donne un concert au programme éclectique (Britten, Mozart, Pärt, Elgar) avec Paul Meyer à la clarinette

Lundi 23 décembre

A deux jours de Noël, à 20h30 à la Philharmonie, on entendra Le Messie de Haendel avec notamment Karina Gauvin. Hervé Niquet dirige Le Concert Spirituel renforcé par des chanteurs es trois chœurs amateurs, des Grandes Ecoles, de Sorbonne Université et d’Oratorio de Paris.

Chez nos voisins :

Du 18 au 31 décembre, on retrouve La Cenerentola de Rossini à l’Opéra Royal de Liège avec Karine Deshayes, Levy Sekgapane et un orchestre dirigé par Speranza Scappucci.

Au pays du Brexit, à partir du 17 décembre, il est encore temps d’aller voir La Traviata au Royal Opera House de Londres (avec notamment Simon Keenlyside).

Jusqu’au 29 décembre, pour la première fois, le Grand Théâtre de Génève donne à voir et entendre les Indes Galantes de Rameau. Avec la Cappella Mediterranea dirigée par Alarcon, le Ballet et le choeur du Grand Théâtre de Genève et une mise en scène de Lydia Steier.

Visuel : les indes galantes Grand Théâtre de Genève

(c) Magalie Dougados