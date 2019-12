Courts-métrages : appel à projets pour la compétition les Regards de l’ICART

Le coup d’envoi de la seconde édition de la compétition internationale de courts-métrages Les Regards de l’ICART est donné. Cette année, les organisateurs invitent les jeunes réalisateurs à réfléchir sur le thème du jeu. A la clé : la projection des films sélectionnés au Lincoln et 1500 € pour le Grand Lauréat.

Faites vos jeux !

Jeu d’enfants, de rôle, de société, de pouvoir, de séduction… Le jeu est un élément central et nécessaire dans nos vies, auquel on s’adonne presque qu’inconsciemment. Cette compétition mettra en lumière ce thème passionnant aux multiples facettes, en laissant libre court à l’imagination et à la créativité des candidats !

L’opportunité d’être révélé

L’appel à candidature le précise clairement : la compétition est ouverte à tous, même aux jeunes amateurs. Une opportunité sans précédent d’être révélé lors d’une soirée qui se tiendra le 27 février au légendaire Cinéma Le Lincoln, en présence d’un jury constitué de professionnels. La marraine de cette édition est l’auteure, metteure en scène et comédienne Mathilda May,

Au cours de cette cérémonie, plusieurs prix serons remis : Meilleur Scénario, Meilleur Acteur, Meilleure Actrice, Meilleure Musique, Prix du Coup de cœur des Étudiants de l’ICART et enfin le Grand Prix du Jury pour lequel le lauréat recevra la somme de 1500 euros.

Comment soumettre son projet ?

Les conditions d’éligibilité sont simples : être âgé.e de moins de 30 ans et proposer des courts-métrages de 20 minutes maximum réalisés après le 1er janvier 2015. Toutes les langues sont acceptées, les films devront cependant être sous-titrés en français ou en anglais.

Vous cochez toutes les cases ? N’attendez plus pour remplir le formulaire d’inscription. Date de clôture : 31 décembre.

Action !