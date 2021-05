Pink Floyd « Live at Knebworth 1990 » : un live historique remastérisé par David Gilmour !

Enregistré en juin 1990 « Live at Knebworth 1990 » est considéré par les fans de Pink Floyd comme l’album live par excellence. Tête d’affiche d’un plateau où l’on retrouve Paul McCartney, Dire Straits et P Genesis, Eric Clapton et Tears for Fears, Pink Floyd livre ce jour là 7 chansons parmi les plus connues du groupe telles que Money, Shine On You Crazy Diamond et Comfortably Numb. Retour sur cette réédition entièrement remastérisée en forme de mini best of de Pink Floyd

Knebworth House, un cadre rural unique

Le 30 juin 1990, dans l’enceinte de Knebworth House, un concert est organisé pour collecter des fonds pour Nordoff-Robbins Music Therapy et la Brit School For Performing Arts. Aux côtés de Pink Floyd, la programmation est à couper le souffle : Paul McCartney, Dire Straits et Phil Collins avec Genesis, Eric Clapton et Tears for Fears. Considérée par les fans comme l’une des meilleures performances live du groupe de l’ère post-Roger Waters, cette prestation de Pink Floyd au Knebworth Festival s’opère dans un climat décontracté voir de franche camaraderie entre les musiciens. Après une longue tournés mondiale de deux ans pour promouvoir « A Momentary Lapse of Reason » (1987), ce show dans un cadre rural marque le retour du groupe sur scène pour un show unique.

La magie du concert traverse les temps

Considéré comme la tête d’affiche du festival Pink Floyd mets à genoux les 120 000 fans avec des versions dantesques de « Shine On You Crazy Diamond » et « Comfortably Numb » avec une entrée plus récente dans la vitrine sonore de guitare de David Gilmour, « Sorrow ». Uniquement constitué de titres historiques et forts, le disque propose des versions gargantuesques de « Shine On You Crazy Diamond », « Whis You Where here « ou « Money » avec ce sublime jeu de question réponse entre la guitare de David Gilmour et le saxophone de Scott Page sans oublier les versions brûlantes de « Sorrow » et « Comfortably Numb » où la stratocaster rouge de David Gilmour fait des milliers d’étincelles. Mention spéciale à ce dément « Run Like Hell » et ce « The Great Gig in the Sky » où la chanteuse Clare Tory interprète le titre qu’elle a cosigné Roger Waters (1973), pour la première et dernière fois. Les musiciens s’accordent à dire avoir ressenti une certaine magie sur scène. « Il y avait quelque chose d’unique à Knebworth a déclaré Nick Mason. David Gilmour et l’ingénieur du son Andy Jackson ont remixé les sept morceaux joués ce jour-là. La pochette présente une nouvelle photo prise par le collaborateur de Pink Floyd Aubrey ‘Po’ Powell. Cette nouvelle version remixée est un must. Qu’on se le dise !

Pink Floyd Live at Knebworth 1990, Pink Floyd Records, Parlophone

1-Shine On You Crazy Diamond

2-The Great Gig In The Sky

3-Wish You Were Here

4-Sorrow

5-Money

6-Comfortably Numb

7-Run Like Hell