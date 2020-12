Prix littéraires : Irène Frain décroche l’Interallié 2020

Le prix Interallié 2020 a donc été remis à l’auteure et enquêtrice Irène Frain pour son livre Un crime sans importance (Grasset).

A 70 ans, Irène Frain était réellement touchée par ce premier Grand Prix littéraire alors qu’elle connaît le succès public depuis Le Nabab en 1982.

Un crime sans importance redonne voix à ceux et celles dont personne ne se préoccupe à travers une enquête sur le meurtre de la sœur de Irène Frain, Denise, vieille dame brutalement assassinée dans une ruelle, il y a deux ans et dont le meurtrier court encore. Ce texte, à la fois documentaire et populaire, s’est déjà vendu à 17 000 exemplaires.

Franchement heureuse, Irène Frain a dédié son Interallié à tous ceux et celles qui sont passés sous silence : « Avec ce livre vous redonner vie (à ma soeur) », « (…) c’est le plus beau des prix (…) » .

Visuel : couverture du livre