« La Colère » de S. A. Cosby : Deux hommes en colère

Après avoir été remarqué avec son premier roman, Les Routes oubliées, S. A. Cosby revient, magistral, avec un thriller palpitant se concentrant sur deux pères partis venger la mort de leurs fils respectifs.

Ike Randolph et Buddy Lee Jenkins ont toujours eu honte. Ces deux pères, d’Isiah pour le premier, de Derek pour le second, n’ont jamais pu accepter l’homosexualité de leurs fils. Chacun chassé du domicile familial, Derek et Isiah ont mené leur vie ensemble, ont eu une fille et se sont mariés. Le bonheur. Mais un jour, on retrouve Isiah et Derek assassinés d’une balle dans la tête tirée à bout portant. Et plus que l’homosexualité de leurs enfants, c’est avant tout le meurtre des deux jeunes hommes qui va faire ressortir toute la colère d’Ike et de Buddy (« L’avantage de la rage, c’est qu’elle renforçait la détermination ; son inconvénient, c’est qu’elle avait tendance à vous rendre imprudent et à vous faire tuer. »). Cherchant à expier le fait qu’ils n’ont jamais pu tolérer cette union selon eux contre nature, les deux pères s’associent pour traquer les coupables.

Mené pied au plancher, La Colère passionne de bout en bout. S. A Cosby a un véritable sens du rythme : l’enquête ne souffre d’aucun temps mort et les interrogatoires musclés menés par les deux hommes se multiplient. Car Ike et Buddy Lee sont loin d’être des enfants de chœur. S’ils sont arrivés à se ranger, tous deux ont auparavant écopé de peines de prison. Digne d’un film de Sam Peckinpah (La Horde sauvage est explicitement cité), La Colère enchaîne les scènes de violence et de tension. Le livre se dote également de réflexions intelligentes sur le racisme (Ike est noir, Buddy Lee blanc) et sur l’acceptation de l’homosexualité, sans pour autant faire passer de messages ou alourdir la trame narrative. Un roman décapant.

« Tu sais très bien pourquoi, répondit le barbier. Les Blancs adorent voir des Noirs en robe. Ils nous féminisent pour nous affaiblir.

– Encore un complot, Tyrone ? railla un de ses jeunes collègues à la peau plus clair, penché au-dessus du fauteuil voisin.

– Parce que tu crois que c’est pas dans leur intérêt, que nos femmes deviennent indépendantes et que nos hommes deviennent des homos fragiles ? C’est comme ça qu’ils nous contrôlent, Lavell. C’est pas de la parano si c’est la vérité. »

La Colère, S. A. COSBY, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre Szczeciner, Sonatine éditions, 368 pages, 24 euros

Visuel : Couverture du livre