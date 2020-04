« Nuits d’été à Brooklyn » : Colombe Schneck au coeur des émeutes de 1991

Dans son nouveau roman, Colombe Schneck met en scène une jeune journaliste française de 24 ans confrontée lors d’un stage à New-York aux émeutes anti-juives de l’été 1991.

Esther a 24 ans, est blanche, juive et sort de sciences-po. Cette jeune-femme est sûre d’elle et touche au graal quand elle décroche un stage au Monde à New-York. Pendant trois mois, sa quête est surtout amoureuse : comprendre le « date », oscillant entre l’envie de faire une belle prise juive-américaine vis-à-vis de la famille et celle de se laisser porter à des sentiments puissants. La deuxième option l’emporte, comme il se doit, avec un Professeur de littérature un peu à l’ancienne, fan de Flaubert, papa et époux tentant de sauver son couple… Sauf que tous deux se retrouvent au cœur d’émeutes raciales impressionnantes à Brooklyn, après un accident de voiture conduite par un juif loubavitch à Crown Heights et percutant des afro-américains dont un petit garçon de sept ans…

Éclatant la chronologie comme un puzzle et proposant un alter égo d’héroïne qui fait quand même beaucoup penser aux romans de Clémence Boulouque et Catherine Cusset, Colombe Schneck revient sur un épisode un peu oublié où des « morts aux juifs » ont été hissés sur les murs de Brooklyn. Un voyage dans le temps, où la narration ne permet pas parfaitement de s’accrocher aux personnages un peu caricaturaux et où le personnage principal est réellement New-York.

Colombe Schneck, Nuits d’été à Brooklyn, Stock, Collection bleue, 304 p., 20 euros, sortie le 26/02/2020.

visuel : couverture du livre.