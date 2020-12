Les Arcs Film Festival : 5 accès illimités à gagner pour la plateforme numérique

Cette année encore, Les Arcs Film Festival met à l’honneur la richesse du cinéma européen du 12 au 19 décembre. Pour cette édition un peu particulière, le Festival fait du Hors Piste et vous propose des séances aux Arcs, chez vous et dans votre salle de cinéma. Toute la Culture vous propose de participer au jeu concours pour remporter un accès illimité à la plateforme digitale des Arcs Film Festival pour découvrir l’intégralité des films de la programmation et des contenus vidéos exclusifs. 5 pass illimités sont à gagner.

Bonne chance !