Jeu Concours : 3 x 2 places pour le concert « Musique de Films » le 13 octobre aux Invalides

Toute La Culture et le Musée de l’Armée vous font gagner 3 x 2 places pour le concert « Musique de Films » qui se tiendra le mardi 13 octobre 2020, à 20h00, à la Cathédrale Saint-Louis, aux Invalides à Paris. Ce programme original et contrasté présente un séduisant florilège de musiques illustrant et accompagnant de célèbres films évoquant la guerre. Bonne chance !