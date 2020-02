Gagnez 3×2 places pour le concert de l’ensemble Les Surprises le 10 mars à Bordeaux.

Toute la Culture, l’ensemble Les Surprises et l’association Cathedra s’associent et vous font gagner 3×2 places pour le concert évènement « CÉLÉBRATIONS » le 10 mars prochain à la Cathédrale Pey Berland, Bordeaux.

Autour d’œuvres de Jean-Baptiste Lully, Johann Sebastian Bach, Henry Desmarets et Philippe Hersant, l’ensemble Les Surprises ; enfant baroque du pays ; propose un moment de fête pour lancer son année anniversaire. Pour cette occasion, la Cathédrale Pey Berland était toute appropriée pour accueillir ce concert en grand effectif (solistes, choeur et orchestre), véritable événement inédit à Bordeaux. L’ensemble Les Surprises propose dans ce concert un voyage au travers du spectre des émotions, la sensibilité de la musique baroque résonnera dans les voûtes de la Cathédrale aux côtés d’une œuvre du compositeur Philippe Hersant ; pour un concert émouvant et étonnant.

Bonne chance !