Toute la Culture et la Fabrique des Savoirs vous font gagner 10 laissez-passer valables pour deux personnes pour visiter l’exposition Wildlife Photographer of the Year qui se tient jusqu’au 7 mars 2021 à Elbeuf, cours Gambetta.

Pour cette nouvelle édition, l’exposition Wildlife Photographer of the Year s’enrichit du dialogue entre les clichés primés et les collections de spécimens naturalisés de la Fabrique des Savoirs d’Elbeuf-sur-Seine. Certains spécimens correspondent d’ailleurs à des animaux photographiés comme par exemple, le puma ou la marmotte. A la fois patrimoine et sources de données scientifiques, les spécimens naturalisés présentent un grand intérêt pour l’étude et la compréhension des espèces et de leur environnement. Témoignages de la diversité du monde animal, elles contribuent à sa connaissance et donc à sa préservation, comme les exceptionnelles images du concours Wildlife qui visent à sensibiliser le public aux menaces pesant sur la biodiversité de notre planète.

Découvrez les 100 plus belles photographies de nature du célèbre concours international dans un dialogue avec les collections de taxidermies des musées métropolitains.

