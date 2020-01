Gagnez 15 x 2 places pour ‘Le reste vous le connaissez par le cinema’ le dimanche 26 janvier 2020 à 16h au T2G

Toute La Culture et le T2G — Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national vous font gagner 15 x 2 places pour la représentation de LE RESTE VOUS LE CONNAISSEZ PAR LE CINÉMA le dimanche 26 janvier 2020 à 16h.

Daniel Jeanneteau monte pour la première fois en France le texte de Martin Crimp écrit à partir des Phéniciennes d’Euripide. Pièce politique et poétique, extraordinairement agissante, l’œuvre s’adresse au présent avec ironie. De quelle tragédie sommes-nous les personnages ? Notre monde s’est-il construit sur une antique somme d’erreurs ? C’est à un groupe de jeunes filles de Gennevilliers et des alentours qu’est confié le rôle des « Phéniciennes ». Ce sont elles qui soigneusement dégorgeront les formes archaïques et douloureuses du mythe, en déploieront les dépouilles splendides et refroidies par l’écriture acérée de Martin Crimp.

