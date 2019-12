5×2 places à gagner pour le Requiem pour le Congrès de Vienne le 23 janvier aux Invalides

Toute la Culture vous fait gagner 5×2 places pour assister au Requiem à la mémoire de Louis XVI, commande de Talleyrand à Neukomm pour le Congrès de Vienne de 1815 restitué par Les Chœur et Orchestre Sorbonne Université, placés sous la direction de Bruno Procopio, le 23 janvier à 20h aux Invalides. Bonne chance !

____

Résultant d’une commande de Talleyrand – passé au service de Louis XVIII – au compositeur autrichien Neukomm, ce Requiem est créé le 21 janvier 1815, lors du Congrès de Vienne, en présence de tous les souverains et représentants diplomatiques des plus grandes puissances, réunis pour œuvrer ensemble à la reconstruction de l’Europe, sur les décombres de l’Empire agonisant. Dédié à la mémoire de Louis XVI, il est donné en la cathédrale Saint-Etienne, avec la participation de plus de 300 chanteurs répartis en deux chœurs respectivement dirigés par Neukomm et Salieri. En écho à cette œuvre bouleversante, le Chœur et Orchestre Sorbonne Universités, placé sous la direction de Bruno Procopio, restitue également les accents romantiques de la Symphonie Héroïque du même auteur, composée en 1816, lors de sa traversée en direction du Nouveau Monde, dans le cadre de la Mission française au Brésil, par Sigismund Ritter von Neukomm, fait chevalier de la Légion d’honneur par Louis XVIII avant son départ pour Rio.