Gagnez 3×2 places pour « Nous campons sur les rives » au centre dramatique Nanterre-Amandiers le 23 janvier

Toute la Culture et le centre dramatique national Nanterre-Amandiers vous font gagner 3×2 places pour la représentation de Nous campons sur les rives le 23 janvier à 20h. Bonne chance !

Nous campons sur les rives

Mise en scène et scénographie Hubert Colas

Texte Mathieu Riboulet

23 – 26 JANV. 2020 / 6 – 9 FEV. 2020

Il y a des auteurs discrets dont on se transmet le nom comme un talisman ou un signe de reconnaissance. Mathieu Riboulet (1960 – 2018) est de ceux-là. C’est ainsi que le metteur en scène Hubert Colas et les comédiens Frédéric Leidgens et Thierry Raynaud ont eu envie de faire entendre ses textes : Nous campons sur les rives, une méditation lumineuse et sans doute la plus belle introduction à son écriture puis, en contrepoint à celle-ci, « Dimanche à Cologne », extrait de Lisières du corps, une forme de rêverie qui tente de saisir au plus près comment le corps s’offre ou se dérobe.