2 places à gagner pour un Escape Game performatif féministe

Toute la culture et la compagnie des CriArts font gagner deux places pour l’Escape Game Performatif « ARMONS-NOUS VEUILLEZ ÊTRE LEURS ÉGALES IL EST TEMPS » qui se tiendra dimanche 27 septembre au Café de la Gare à Paris. Le principe du jeu ? En 2045, les femmes ont été éradiquées de la surface de la Terre. Un groupe de survivantes, tente de redonner vie à la gente féminine en préparant un sabotage des réseaux de communications. Jouez et rejoignez »Les Amazones ». Bonne chance !